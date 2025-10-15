El listado completo de todos los hospitales y centros de salud gratuitos de la Ciudad de Buenos Aires

El sistema de salud público de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 35 hospitales y 50 CeSAC que brindan atención gratuita y en red, con el objetivo de garantizar cobertura de calidad y cercana para todos los vecinos.
miércoles, 15 de octubre de 2025, 15:09
La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 35 hospitales y 50 Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) que ofrecen servicios de atención gratuita.

Por tanto, el Gobierno porteño enunció que “el sistema de salud público de la Ciudad garantiza una atención de calidad a los 3 millones de vecinos y a quienes vienen a trabajar todos los días al territorio”.

Y sumó: “El sistema funciona en red y todas las instituciones están permanentemente comunicadas para asistir a quienes lo necesitan”.

Con los hospitales públicos se busca garantizar la atención médica para todos los ciudadanos.

En CABA, la idea es que haya un CeSAC a 15 minutos o menos de cada uno de los vecinos, con el fin de descomprimir la atención en hospitales.

Todos los hospitales que hay en CABA

Hospitales Generales de Agudos

  1. Hospital General de Agudos Dr. T. Álvarez - Doctor Juan Felipe Aranguren 2701 - Flores
  2. Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich - Pi y Margal 750- La Boca
  3. Hospital General de Agudos Dr. C. Durand - Diaz Velez 5044 - Caballito
  4. Hospital General de Agudos Dr. J. A. Fernández - Cerviño 3356 -Palermo
  5. Hospital General de Agudos Dra. Cecilia Grierson - Av. Fernández de la Cruz 4402- Villa Lugano
  6. Hospital General de Agudos J. M. Penna - Pedro Chutro 3380 - Parque Patricios
  7. Hospital General de Agudos P. Piñero - Varela 1301 - Flores
  8. Hospital General de Agudos Dr. I. Pirovano - Monroe 3555 - Coghlan
  9. Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía - General Urquiza 609 - Balvanera

Hospitales Generales de Niños

  1. Hospital General de Niños Pedro de Elizalde - Manuel A. Montes de Oca 40 - Constitución
  2. Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez - Gallo 1330 - Recoleta

Hospitales Especializados

  1. Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear - Warnes 2630 - Agronomía
  2. Hospital de Salud Mental Braulio Moyano - Brandsen 2570 - Barracas
  3. Hospital de Salud Mental J. T. Borda - Doctor Ramón Carrillo 375 - Barracas
  4. Hospital Infanto Juvenil C. Tobar García - Doctor Ramón Carrillo 315 - Barracas
  5. Talleres de rehabilitación en salud mental - Suárez 2215 - Barracas
  6. Hospital de Odontología José Dueñas - Muñiz 15 - Almagro
  7. Hospital de Odontología Dr. Ramón Carrillo (ex nacional)- Sánchez de Bustamante 2529 - Recoleta
  8. Hospital de Odontología Infantil Don Benito Quinquela Martín - Don Pedro de Mendoza 1795 - La Boca
  9. Hospital de Oftalmología Santa Lucía - San Juan 2021 - San Cristóbal
  10. Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze - Juan B. Justo 4151- Villa Gral. Mitre
  11. Hospital de Gastroenterología B. Udaondo - Caseros 2061 - Barracas
  12. Hospital Municipal de Oncología María Curie - Patricias Argentinas 750 - Caballito
  13. Hospital de Rehabilitación Respiratoria M. Ferrer - Doctor Enrique Finochietto 849 - Barracas
  14. Hospital de Infecciosas F. Muñiz - Uspallata 2272 - Parque Patricios
  15. Instituto de Zoonosis L. Pasteur - Díaz Vélez 4821 - Caballito
  16. Instituto de Rehabilitación Psicofísica ( I.R.E.P. ) - Echeverría 955 - Belgrano
  17. Hospital de Quemados Dr. Arturo Umberto Illia - Pedro Goyena 369 - Caballito
  18. Hospital de Rehabilitación M. Rocca - Segurola 1949 - Monte Castro
  19. Hospital Materno Infantil R. Sardá - Esteban de Luca 2151 - Parque Patricios
  20. Hospital General de Agudos B. Rivadavia - Av. General Las Heras 2670 - Recoleta
  21. Hospital General de Agudos Donación F. Santojanni - Pilar 950 - Mataderos
  22. Hospital General de Agudos Dr. E. Tornú - Combatientes de Malvinas 3002 - Villa Ortúzar
  23. Hospital General de Agudos D. Vélez Sarsfield - Av. Lope de Vega 1485 - Monte Castro
  24. Hospital General de Agudos A. Zubizarreta - Nueva York 3952 - Villa Devoto

Centros de Salud y Acción Comunitaria

Centros de Salud Nivel 1

  1. Almagro (CeSAC Nº 38) - Av. Medrano 350 - Almagro
  2. Balvanera (CeSAC Nº 11) - Agüero 940 - Balvanera
  3. Barracas 1 (CeSAC Nº 1) - Av. Vélez Sarsfield 1271 - Barracas
  4. Barracas 2 (CeSAC Nº 8) - Osvaldo Cruz 3469 - Barracas
  5. Barracas 3 (CeSAC Nº 16) - Osvaldo Cruz 2055 - Barracas
  6. Barracas 4 (CeSAC Nº 30) - Av. Amancio Alcorta 3100 - Barracas
  7. Barracas 6 (CeSAC Nº 35) - Osvaldo Cruz y Zavaleta - Barracas
  8. Barracas 7 (CeSAC Nº 49) - Camino de Sirga s/n y Agustín Magaldi - Barracas
  9. Boedo (CeSAC Nº 42) - Av. La Plata 2241 - Boedo
  10. Flores 1 (CeSAC Nº 19) - Curapaligüe 1905 - Flores
  11. Flores 2 (CeSAC Nº 20) - Ana María Janer y Charrúa 2330 (Barrio 1 11 14) - Flores
  12. Flores 3 (CeSAC Nº 31) - Ana María Janer 262 - Flores
  13. Flores 4 (CeSAC Nº 40) - Esteban Bonorino 1729 - Flores
  14. Flores 5 (CeSAC Nº 48) - Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 1753 - Flores
  15. Floresta (CeSAC N° 36) - Mercedes 1371/79 - Floresta
  16. La Boca 1 (CeSAC Nº 9) - Irala 1254 - La Boca
  17. La Boca 2 (CeSAC Nº 41) - Ministro Brin 843 - La Boca
  18. La Boca 3 (CeSAC Nº 46) - Av. Regimiento De Patricios 1941 - La Boca
  19. La Paternal 1 (CeSAC Nº 34) - Gral. José G. Artigas 2262 - La Paternal
  20. La Paternal 2 (CeSAC Nº 22)            - Fragata Pres. Sarmiento 2152 - La Paternal
  21. Mataderos 1 (CeSAC Nº 4) - Av. J. B. Alberdi 6300 - Mataderos
  22. Mataderos 2 (CeSAC Nº 37) - Av. los Corrales 6999 - Mataderos
  23. Nueva Pompeya (CeSAC Nº 32) - Charrúa 2900 - Nueva Pompeya
  24. Palermo 1 (CeSAC Nº 17) - El Salvador 4087 - Palermo
  25. Palermo 2 (CeSAC Nº 26) -Gurruchaga 1939 - Palermo
  26. Palermo 3 (CeSAC Nº 33) - Córdoba 5741 - Palermo
  27. Parque Avellaneda (CeSAC Nº 13) - Directorio 4210 - Parque Avellaneda
  28. Parque Patricios 1 (CeSAC Nº 10) - Amancio Alcorta 1402 - Parque Patricios
  29. Parque Patricios 2 (CeSAC Nº 39) - 24 de noviembre 1679 - Parque Patricios
  30. Retiro 1 (CeSAC Nº 21) - Prefectura Naval 80, Barrio 31 - Retiro
  31. Retiro 2 (CeSAC Nº 25) - Vicuña 1432 - Retiro
  32. Retiro 3 (CeSAC Nº 47) - Alpaca 620, Barrio 31 - Retiro
  33. Saavedra (CeSAC Nº 27) - Arias 3781 - Saavedra
  34. San Cristóbal (CeSAC Nº 45) - Cochabamba 2622 - San Cristóbal
  35. San Telmo (CeSAC Nº 15) - Balcarce 1150 - San Telmo
  36. Villa Devoto (CeSAC N° 50) - Av. Lastra 4180 - Villa Devoto
  37. Villa Lugano 1 (CeSAC Nº 5) - Av. Piedra Buena 3140 - Villa Lugano
  38. Villa Lugano 2 (CeSAC Nº 7) - 2 de Abril de 1982 Nº 6850 - Villa Lugano
  39. Villa Lugano 3 (CeSAC Nº 14) - Saravia 2486 - Villa Lugano
  40. Villa Lugano 4 (CeSAC Nº 18) - Corvalán y Calle 5 (Barrio Papa Francisco) - Villa Lugano
  41. Villa Lugano 5 (CeSAC Nº 29) - Los Álamos y Av. Gral Paz - Villa Lugano
  42. Villa Lugano 6 (CeSAC Nº 43) - Fonrouge 4377 - Villa Lugano
  43. Villa Lugano 7 (CeSAC Nº 44) - Saraza 4202 - Villa Lugano
  44. Villa Lugano 9 (CeSAC Nº 3)           - Soldado de la Frontera 5144 - Villa Lugano
  45. Villa Lugano 10 (CeSAC Nº 28) - Santander 5955 - Villa Lugano
  46. Villa Luro (CeSAC Nº 23) - Bacacay 5640 - Villa Luro     
  47. Villa Pueyrredón (CeSAC Nº 2) - Terrada 5860 - Villa Pueyrredón
  48. Villa Soldati 1 (CeSAC Nº 6) -Mariano Acosta 3673 (esq. Av. Intendente Rabanal, ex Av. Roca) - Villa Soldati
  49. Villa Soldati 2 (CeSAC Nº 24) - Pasaje L 2300 - Villa Soldati
  50. Villa Urquiza (CeSAC Nº 12) - Olazábal 3960 - Villa Urquiza

Centro Médico Barrial

  1. CMB Nº 1 - Las Palmas 2479 - Nueva Pompeya
  2. CMB Nº 2 - Emilio Lamarca 1022 - Villa Santa Rita
  3. CMB Nº 4 - Av. Carabobo 801 - Flores
  4. CMB Nº 5 - Nogoyá 4302 - Montecastro
  5. CMB Nº 6 - Estados Unidos 1936 (PB. A) - San Cristóbal
  6. CMB Nº 12 - Paez 2283 - Flores
  7. CMB Nº 19 - Virgilio 2502 - Villa Real
  8. CMB Nº 24 - Brasil 2867 - Parque Patricios
  9. CMB Nº 25 - Martínez Castro 1375 - Parque Avellaneda
  10. CMB Nº 27 - Antezana 340 (PB.) - Villa Crespo
  11. CMB Nº 28 - Echeandia 5567 - Villa Lugano
  12. CMB Nº 29 - Saavedra 205 - Balvanera
  13. CMB Nº 30 - Arzobispo Espinosa 1211 - Barracas
  14. CMB Nº 33 - Cramer 4354 - Saavedra
  15. CMB Nº 35 - Salvador María Del Carril 2956 - Villa Soldati
Centro de Cuidado Integral

  1. Rodrigo Bueno CCI - Bartolina Sisa y Delia Degliuomini - Puerto Madero

Centros de Salud Mental

  1. C.S.M. Nº 1 -Manuela Pedraza 1558 - Núñez
  2. C.S.M. Nº 3 - Córdoba 3120 - Balvanera

Centro Odontológico Infantil

  1. COI Nº 1 - De los Corrales y Carhué - Mataderos
  2. COI Nº 4 - Amancio Alcorta 1402 - Parque Patricios