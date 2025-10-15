El listado completo de todos los hospitales y centros de salud gratuitos de la Ciudad de Buenos Aires
El sistema de salud público de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 35 hospitales y 50 CeSAC que brindan atención gratuita y en red, con el objetivo de garantizar cobertura de calidad y cercana para todos los vecinos.
Por tanto, el Gobierno porteño enunció que "el sistema de salud público de la Ciudad garantiza una atención de calidad a los 3 millones de vecinos y a quienes vienen a trabajar todos los días al territorio".
Por tanto, el Gobierno porteño enunció que “el sistema de salud público de la Ciudad garantiza una atención de calidad a los 3 millones de vecinos y a quienes vienen a trabajar todos los días al territorio”.
Y sumó: “El sistema funciona en red y todas las instituciones están permanentemente comunicadas para asistir a quienes lo necesitan”.
En CABA, la idea es que haya un CeSAC a 15 minutos o menos de cada uno de los vecinos, con el fin de descomprimir la atención en hospitales.
Todos los hospitales que hay en CABA
Hospitales Generales de Agudos
- Hospital General de Agudos Dr. T. Álvarez - Doctor Juan Felipe Aranguren 2701 - Flores
- Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich - Pi y Margal 750- La Boca
- Hospital General de Agudos Dr. C. Durand - Diaz Velez 5044 - Caballito
- Hospital General de Agudos Dr. J. A. Fernández - Cerviño 3356 -Palermo
- Hospital General de Agudos Dra. Cecilia Grierson - Av. Fernández de la Cruz 4402- Villa Lugano
- Hospital General de Agudos J. M. Penna - Pedro Chutro 3380 - Parque Patricios
- Hospital General de Agudos P. Piñero - Varela 1301 - Flores
- Hospital General de Agudos Dr. I. Pirovano - Monroe 3555 - Coghlan
- Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía - General Urquiza 609 - Balvanera
Hospitales Generales de Niños
- Hospital General de Niños Pedro de Elizalde - Manuel A. Montes de Oca 40 - Constitución
- Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez - Gallo 1330 - Recoleta
Hospitales Especializados
- Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear - Warnes 2630 - Agronomía
- Hospital de Salud Mental Braulio Moyano - Brandsen 2570 - Barracas
- Hospital de Salud Mental J. T. Borda - Doctor Ramón Carrillo 375 - Barracas
- Hospital Infanto Juvenil C. Tobar García - Doctor Ramón Carrillo 315 - Barracas
- Talleres de rehabilitación en salud mental - Suárez 2215 - Barracas
- Hospital de Odontología José Dueñas - Muñiz 15 - Almagro
- Hospital de Odontología Dr. Ramón Carrillo (ex nacional)- Sánchez de Bustamante 2529 - Recoleta
- Hospital de Odontología Infantil Don Benito Quinquela Martín - Don Pedro de Mendoza 1795 - La Boca
- Hospital de Oftalmología Santa Lucía - San Juan 2021 - San Cristóbal
- Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze - Juan B. Justo 4151- Villa Gral. Mitre
- Hospital de Gastroenterología B. Udaondo - Caseros 2061 - Barracas
- Hospital Municipal de Oncología María Curie - Patricias Argentinas 750 - Caballito
- Hospital de Rehabilitación Respiratoria M. Ferrer - Doctor Enrique Finochietto 849 - Barracas
- Hospital de Infecciosas F. Muñiz - Uspallata 2272 - Parque Patricios
- Instituto de Zoonosis L. Pasteur - Díaz Vélez 4821 - Caballito
- Instituto de Rehabilitación Psicofísica ( I.R.E.P. ) - Echeverría 955 - Belgrano
- Hospital de Quemados Dr. Arturo Umberto Illia - Pedro Goyena 369 - Caballito
- Hospital de Rehabilitación M. Rocca - Segurola 1949 - Monte Castro
- Hospital Materno Infantil R. Sardá - Esteban de Luca 2151 - Parque Patricios
- Hospital General de Agudos B. Rivadavia - Av. General Las Heras 2670 - Recoleta
- Hospital General de Agudos Donación F. Santojanni - Pilar 950 - Mataderos
- Hospital General de Agudos Dr. E. Tornú - Combatientes de Malvinas 3002 - Villa Ortúzar
- Hospital General de Agudos D. Vélez Sarsfield - Av. Lope de Vega 1485 - Monte Castro
- Hospital General de Agudos A. Zubizarreta - Nueva York 3952 - Villa Devoto
Centros de Salud y Acción Comunitaria
Centros de Salud Nivel 1
- Almagro (CeSAC Nº 38) - Av. Medrano 350 - Almagro
- Balvanera (CeSAC Nº 11) - Agüero 940 - Balvanera
- Barracas 1 (CeSAC Nº 1) - Av. Vélez Sarsfield 1271 - Barracas
- Barracas 2 (CeSAC Nº 8) - Osvaldo Cruz 3469 - Barracas
- Barracas 3 (CeSAC Nº 16) - Osvaldo Cruz 2055 - Barracas
- Barracas 4 (CeSAC Nº 30) - Av. Amancio Alcorta 3100 - Barracas
- Barracas 6 (CeSAC Nº 35) - Osvaldo Cruz y Zavaleta - Barracas
- Barracas 7 (CeSAC Nº 49) - Camino de Sirga s/n y Agustín Magaldi - Barracas
- Boedo (CeSAC Nº 42) - Av. La Plata 2241 - Boedo
- Flores 1 (CeSAC Nº 19) - Curapaligüe 1905 - Flores
- Flores 2 (CeSAC Nº 20) - Ana María Janer y Charrúa 2330 (Barrio 1 11 14) - Flores
- Flores 3 (CeSAC Nº 31) - Ana María Janer 262 - Flores
- Flores 4 (CeSAC Nº 40) - Esteban Bonorino 1729 - Flores
- Flores 5 (CeSAC Nº 48) - Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 1753 - Flores
- Floresta (CeSAC N° 36) - Mercedes 1371/79 - Floresta
- La Boca 1 (CeSAC Nº 9) - Irala 1254 - La Boca
- La Boca 2 (CeSAC Nº 41) - Ministro Brin 843 - La Boca
- La Boca 3 (CeSAC Nº 46) - Av. Regimiento De Patricios 1941 - La Boca
- La Paternal 1 (CeSAC Nº 34) - Gral. José G. Artigas 2262 - La Paternal
- La Paternal 2 (CeSAC Nº 22) - Fragata Pres. Sarmiento 2152 - La Paternal
- Mataderos 1 (CeSAC Nº 4) - Av. J. B. Alberdi 6300 - Mataderos
- Mataderos 2 (CeSAC Nº 37) - Av. los Corrales 6999 - Mataderos
- Nueva Pompeya (CeSAC Nº 32) - Charrúa 2900 - Nueva Pompeya
- Palermo 1 (CeSAC Nº 17) - El Salvador 4087 - Palermo
- Palermo 2 (CeSAC Nº 26) -Gurruchaga 1939 - Palermo
- Palermo 3 (CeSAC Nº 33) - Córdoba 5741 - Palermo
- Parque Avellaneda (CeSAC Nº 13) - Directorio 4210 - Parque Avellaneda
- Parque Patricios 1 (CeSAC Nº 10) - Amancio Alcorta 1402 - Parque Patricios
- Parque Patricios 2 (CeSAC Nº 39) - 24 de noviembre 1679 - Parque Patricios
- Retiro 1 (CeSAC Nº 21) - Prefectura Naval 80, Barrio 31 - Retiro
- Retiro 2 (CeSAC Nº 25) - Vicuña 1432 - Retiro
- Retiro 3 (CeSAC Nº 47) - Alpaca 620, Barrio 31 - Retiro
- Saavedra (CeSAC Nº 27) - Arias 3781 - Saavedra
- San Cristóbal (CeSAC Nº 45) - Cochabamba 2622 - San Cristóbal
- San Telmo (CeSAC Nº 15) - Balcarce 1150 - San Telmo
- Villa Devoto (CeSAC N° 50) - Av. Lastra 4180 - Villa Devoto
- Villa Lugano 1 (CeSAC Nº 5) - Av. Piedra Buena 3140 - Villa Lugano
- Villa Lugano 2 (CeSAC Nº 7) - 2 de Abril de 1982 Nº 6850 - Villa Lugano
- Villa Lugano 3 (CeSAC Nº 14) - Saravia 2486 - Villa Lugano
- Villa Lugano 4 (CeSAC Nº 18) - Corvalán y Calle 5 (Barrio Papa Francisco) - Villa Lugano
- Villa Lugano 5 (CeSAC Nº 29) - Los Álamos y Av. Gral Paz - Villa Lugano
- Villa Lugano 6 (CeSAC Nº 43) - Fonrouge 4377 - Villa Lugano
- Villa Lugano 7 (CeSAC Nº 44) - Saraza 4202 - Villa Lugano
- Villa Lugano 9 (CeSAC Nº 3) - Soldado de la Frontera 5144 - Villa Lugano
- Villa Lugano 10 (CeSAC Nº 28) - Santander 5955 - Villa Lugano
- Villa Luro (CeSAC Nº 23) - Bacacay 5640 - Villa Luro
- Villa Pueyrredón (CeSAC Nº 2) - Terrada 5860 - Villa Pueyrredón
- Villa Soldati 1 (CeSAC Nº 6) -Mariano Acosta 3673 (esq. Av. Intendente Rabanal, ex Av. Roca) - Villa Soldati
- Villa Soldati 2 (CeSAC Nº 24) - Pasaje L 2300 - Villa Soldati
- Villa Urquiza (CeSAC Nº 12) - Olazábal 3960 - Villa Urquiza
Centro Médico Barrial
- CMB Nº 1 - Las Palmas 2479 - Nueva Pompeya
- CMB Nº 2 - Emilio Lamarca 1022 - Villa Santa Rita
- CMB Nº 4 - Av. Carabobo 801 - Flores
- CMB Nº 5 - Nogoyá 4302 - Montecastro
- CMB Nº 6 - Estados Unidos 1936 (PB. A) - San Cristóbal
- CMB Nº 12 - Paez 2283 - Flores
- CMB Nº 19 - Virgilio 2502 - Villa Real
- CMB Nº 24 - Brasil 2867 - Parque Patricios
- CMB Nº 25 - Martínez Castro 1375 - Parque Avellaneda
- CMB Nº 27 - Antezana 340 (PB.) - Villa Crespo
- CMB Nº 28 - Echeandia 5567 - Villa Lugano
- CMB Nº 29 - Saavedra 205 - Balvanera
- CMB Nº 30 - Arzobispo Espinosa 1211 - Barracas
- CMB Nº 33 - Cramer 4354 - Saavedra
- CMB Nº 35 - Salvador María Del Carril 2956 - Villa Soldati
Centro de Cuidado Integral
- Rodrigo Bueno CCI - Bartolina Sisa y Delia Degliuomini - Puerto Madero
Centros de Salud Mental
- C.S.M. Nº 1 -Manuela Pedraza 1558 - Núñez
- C.S.M. Nº 3 - Córdoba 3120 - Balvanera
Centro Odontológico Infantil
- COI Nº 1 - De los Corrales y Carhué - Mataderos
- COI Nº 4 - Amancio Alcorta 1402 - Parque Patricios