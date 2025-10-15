El listado completo de todos los hospitales y centros de salud gratuitos de la Ciudad de Buenos Aires

El sistema de salud público de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 35 hospitales y 50 CeSAC que brindan atención gratuita y en red, con el objetivo de garantizar cobertura de calidad y cercana para todos los vecinos.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 35 hospitales y 50 Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) que ofrecen servicios de atención gratuita.

Por tanto, el Gobierno porteño enunció que “el sistema de salud público de la Ciudad garantiza una atención de calidad a los 3 millones de vecinos y a quienes vienen a trabajar todos los días al territorio”.

Y sumó: “El sistema funciona en red y todas las instituciones están permanentemente comunicadas para asistir a quienes lo necesitan”.

En CABA, la idea es que haya un CeSAC a 15 minutos o menos de cada uno de los vecinos, con el fin de descomprimir la atención en hospitales.

Todos los hospitales que hay en CABA

Hospitales Generales de Agudos

Hospital General de Agudos Dr. T. Álvarez - Doctor Juan Felipe Aranguren 2701 - Flores Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich - Pi y Margal 750- La Boca Hospital General de Agudos Dr. C. Durand - Diaz Velez 5044 - Caballito Hospital General de Agudos Dr. J. A. Fernández - Cerviño 3356 -Palermo Hospital General de Agudos Dra. Cecilia Grierson - Av. Fernández de la Cruz 4402- Villa Lugano Hospital General de Agudos J. M. Penna - Pedro Chutro 3380 - Parque Patricios Hospital General de Agudos P. Piñero - Varela 1301 - Flores Hospital General de Agudos Dr. I. Pirovano - Monroe 3555 - Coghlan Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía - General Urquiza 609 - Balvanera

Hospitales Generales de Niños

Hospital General de Niños Pedro de Elizalde - Manuel A. Montes de Oca 40 - Constitución Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez - Gallo 1330 - Recoleta

Hospitales Especializados

Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear - Warnes 2630 - Agronomía Hospital de Salud Mental Braulio Moyano - Brandsen 2570 - Barracas Hospital de Salud Mental J. T. Borda - Doctor Ramón Carrillo 375 - Barracas Hospital Infanto Juvenil C. Tobar García - Doctor Ramón Carrillo 315 - Barracas Talleres de rehabilitación en salud mental - Suárez 2215 - Barracas Hospital de Odontología José Dueñas - Muñiz 15 - Almagro Hospital de Odontología Dr. Ramón Carrillo (ex nacional)- Sánchez de Bustamante 2529 - Recoleta Hospital de Odontología Infantil Don Benito Quinquela Martín - Don Pedro de Mendoza 1795 - La Boca Hospital de Oftalmología Santa Lucía - San Juan 2021 - San Cristóbal Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze - Juan B. Justo 4151- Villa Gral. Mitre Hospital de Gastroenterología B. Udaondo - Caseros 2061 - Barracas Hospital Municipal de Oncología María Curie - Patricias Argentinas 750 - Caballito Hospital de Rehabilitación Respiratoria M. Ferrer - Doctor Enrique Finochietto 849 - Barracas Hospital de Infecciosas F. Muñiz - Uspallata 2272 - Parque Patricios Instituto de Zoonosis L. Pasteur - Díaz Vélez 4821 - Caballito Instituto de Rehabilitación Psicofísica ( I.R.E.P. ) - Echeverría 955 - Belgrano Hospital de Quemados Dr. Arturo Umberto Illia - Pedro Goyena 369 - Caballito Hospital de Rehabilitación M. Rocca - Segurola 1949 - Monte Castro Hospital Materno Infantil R. Sardá - Esteban de Luca 2151 - Parque Patricios Hospital General de Agudos B. Rivadavia - Av. General Las Heras 2670 - Recoleta Hospital General de Agudos Donación F. Santojanni - Pilar 950 - Mataderos Hospital General de Agudos Dr. E. Tornú - Combatientes de Malvinas 3002 - Villa Ortúzar Hospital General de Agudos D. Vélez Sarsfield - Av. Lope de Vega 1485 - Monte Castro Hospital General de Agudos A. Zubizarreta - Nueva York 3952 - Villa Devoto

Centros de Salud y Acción Comunitaria

Centros de Salud Nivel 1

Almagro (CeSAC Nº 38) - Av. Medrano 350 - Almagro Balvanera (CeSAC Nº 11) - Agüero 940 - Balvanera Barracas 1 (CeSAC Nº 1) - Av. Vélez Sarsfield 1271 - Barracas Barracas 2 (CeSAC Nº 8) - Osvaldo Cruz 3469 - Barracas Barracas 3 (CeSAC Nº 16) - Osvaldo Cruz 2055 - Barracas Barracas 4 (CeSAC Nº 30) - Av. Amancio Alcorta 3100 - Barracas Barracas 6 (CeSAC Nº 35) - Osvaldo Cruz y Zavaleta - Barracas Barracas 7 (CeSAC Nº 49) - Camino de Sirga s/n y Agustín Magaldi - Barracas Boedo (CeSAC Nº 42) - Av. La Plata 2241 - Boedo Flores 1 (CeSAC Nº 19) - Curapaligüe 1905 - Flores Flores 2 (CeSAC Nº 20) - Ana María Janer y Charrúa 2330 (Barrio 1 11 14) - Flores Flores 3 (CeSAC Nº 31) - Ana María Janer 262 - Flores Flores 4 (CeSAC Nº 40) - Esteban Bonorino 1729 - Flores Flores 5 (CeSAC Nº 48) - Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 1753 - Flores Floresta (CeSAC N° 36) - Mercedes 1371/79 - Floresta La Boca 1 (CeSAC Nº 9) - Irala 1254 - La Boca La Boca 2 (CeSAC Nº 41) - Ministro Brin 843 - La Boca La Boca 3 (CeSAC Nº 46) - Av. Regimiento De Patricios 1941 - La Boca La Paternal 1 (CeSAC Nº 34) - Gral. José G. Artigas 2262 - La Paternal La Paternal 2 (CeSAC Nº 22) - Fragata Pres. Sarmiento 2152 - La Paternal Mataderos 1 (CeSAC Nº 4) - Av. J. B. Alberdi 6300 - Mataderos Mataderos 2 (CeSAC Nº 37) - Av. los Corrales 6999 - Mataderos Nueva Pompeya (CeSAC Nº 32) - Charrúa 2900 - Nueva Pompeya Palermo 1 (CeSAC Nº 17) - El Salvador 4087 - Palermo Palermo 2 (CeSAC Nº 26) -Gurruchaga 1939 - Palermo Palermo 3 (CeSAC Nº 33) - Córdoba 5741 - Palermo Parque Avellaneda (CeSAC Nº 13) - Directorio 4210 - Parque Avellaneda Parque Patricios 1 (CeSAC Nº 10) - Amancio Alcorta 1402 - Parque Patricios Parque Patricios 2 (CeSAC Nº 39) - 24 de noviembre 1679 - Parque Patricios Retiro 1 (CeSAC Nº 21) - Prefectura Naval 80, Barrio 31 - Retiro Retiro 2 (CeSAC Nº 25) - Vicuña 1432 - Retiro Retiro 3 (CeSAC Nº 47) - Alpaca 620, Barrio 31 - Retiro Saavedra (CeSAC Nº 27) - Arias 3781 - Saavedra San Cristóbal (CeSAC Nº 45) - Cochabamba 2622 - San Cristóbal San Telmo (CeSAC Nº 15) - Balcarce 1150 - San Telmo Villa Devoto (CeSAC N° 50) - Av. Lastra 4180 - Villa Devoto Villa Lugano 1 (CeSAC Nº 5) - Av. Piedra Buena 3140 - Villa Lugano Villa Lugano 2 (CeSAC Nº 7) - 2 de Abril de 1982 Nº 6850 - Villa Lugano Villa Lugano 3 (CeSAC Nº 14) - Saravia 2486 - Villa Lugano Villa Lugano 4 (CeSAC Nº 18) - Corvalán y Calle 5 (Barrio Papa Francisco) - Villa Lugano Villa Lugano 5 (CeSAC Nº 29) - Los Álamos y Av. Gral Paz - Villa Lugano Villa Lugano 6 (CeSAC Nº 43) - Fonrouge 4377 - Villa Lugano Villa Lugano 7 (CeSAC Nº 44) - Saraza 4202 - Villa Lugano Villa Lugano 9 (CeSAC Nº 3) - Soldado de la Frontera 5144 - Villa Lugano Villa Lugano 10 (CeSAC Nº 28) - Santander 5955 - Villa Lugano Villa Luro (CeSAC Nº 23) - Bacacay 5640 - Villa Luro Villa Pueyrredón (CeSAC Nº 2) - Terrada 5860 - Villa Pueyrredón Villa Soldati 1 (CeSAC Nº 6) -Mariano Acosta 3673 (esq. Av. Intendente Rabanal, ex Av. Roca) - Villa Soldati Villa Soldati 2 (CeSAC Nº 24) - Pasaje L 2300 - Villa Soldati Villa Urquiza (CeSAC Nº 12) - Olazábal 3960 - Villa Urquiza

Centro Médico Barrial

CMB Nº 1 - Las Palmas 2479 - Nueva Pompeya CMB Nº 2 - Emilio Lamarca 1022 - Villa Santa Rita CMB Nº 4 - Av. Carabobo 801 - Flores CMB Nº 5 - Nogoyá 4302 - Montecastro CMB Nº 6 - Estados Unidos 1936 (PB. A) - San Cristóbal CMB Nº 12 - Paez 2283 - Flores CMB Nº 19 - Virgilio 2502 - Villa Real CMB Nº 24 - Brasil 2867 - Parque Patricios CMB Nº 25 - Martínez Castro 1375 - Parque Avellaneda CMB Nº 27 - Antezana 340 (PB.) - Villa Crespo CMB Nº 28 - Echeandia 5567 - Villa Lugano CMB Nº 29 - Saavedra 205 - Balvanera CMB Nº 30 - Arzobispo Espinosa 1211 - Barracas CMB Nº 33 - Cramer 4354 - Saavedra CMB Nº 35 - Salvador María Del Carril 2956 - Villa Soldati

Centro de Cuidado Integral

Rodrigo Bueno CCI - Bartolina Sisa y Delia Degliuomini - Puerto Madero

Centros de Salud Mental

C.S.M. Nº 1 -Manuela Pedraza 1558 - Núñez C.S.M. Nº 3 - Córdoba 3120 - Balvanera

