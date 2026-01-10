Clínicas y hospitales de PAMI. Foto: PAMI.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI), la obra social de los adultos mayores, anunció información clave sobre sus hospitales y centros de salud exclusivos que estarán disponibles durante el 2026.

Esta red propia de establecimientos está diseñada para ofrecer atención médica gratuita, integral y especializada a los más de 5 millones de afiliados que tiene el organismo en todo el país.

Los efectores propios de PAMI cuentan con tecnología de última generación y profesionales capacitados en las particularidades del cuidado de las personas mayores. Allí se ofrecen múltiples servicios de salud que incluyen guardias, consultas médicas, diagnósticos por imágenes, oftalmología, tratamientos oncológicos y medicamentos gratuitos.

Estos espacios están pensados no solo para brindar atención eficiente, sino también para priorizar el confort, la accesibilidad y la rapidez en la respuesta ante urgencias. Además,los afiliados pueden acceder a ellos de forma gratuita, sin necesidad de abonar ningún tipo de copago.

Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Foto: NA

Hospitales exclusivos de PAMI para atenderse gratis en 2026

El PAMI confirmó la siguiente nómina de hospitales en dónde los jubilados pueden atenderse gratis en 2026:

Hospital Bernardo A. Houssay (Mar del Plata)

Unidad Asistencial Dr. César Milstein (Ciudad de Buenos Aires)

Policlínico PAMI I (Rosario)

Policlínico PAMI II (Rosario)

Hospital del Bicentenario (Ituzaingó)

Hospital PAMI (Hurlingham)

Clínica PAMI (Lanús)

Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Foto: NA

Según lo señala el PAMI en su sitio oficial, el hospital Bernardo A. Houssay proporciona atención médica de calidad y resuelve problemas asistenciales de alta complejidad. Entre los servicios médicos que ofrece, pueden mencionarse los de internación; guardia 24 horas; consultorios externos y diagnóstico por imágenes. Para pedir un turno en el Hospital Houssay se necesita una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por el médico de cabecera o médico especialista del jubilado.

El hospital César Milstein, ubicado en el barrio porteño de San Cristóbal, es un destacado hospital universitario que integra la asistencia médica de alta calidad y seguridad con la educación y la investigación biomédica. Ofrece a sus afiliados los siguientes servicios médicos: internación; guardia 24 horas; consultorios externos y diagnóstico por imágenes. Para pedir un turno en la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, también se necesita una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por el médico de cabecera o médico especialista.

Los Policlínicos PAMI I y II de la ciudad de Rosario se especializan en la atención médica de personas mayores. Mientras que el primero se ubica en la calle Sarmiento 373, el segundo se encuentra en Olivé 1159. Para solicitar un turno, los jubilados de PAMI deben comunicarse con los números 0341-480-3520 o 0341-480-3509 (el horario de atención telefónica es de 8 a 18 horas); también pueden sacar turno de manera presencial o ingresando a https://turnos-hospitales.pami.org.ar.

PAMI, ambulancia. Foto: x/PAMI_org_ar

El PAMI destaca que el hospital del Bicentenario de Ituzaingó brinda atención médica de calidad a todos los afiliados de la región. Gracias a su ubicación estratégica, reduce las distancias de los traslados y cumple un rol fundamental en la respuesta de la demanda sanitaria. Para solicitar un turno, los afiliados deberán comunicarse con el número 11-2120-9600 (interno 111).

En tanto, mientras el hospital PAMI (Hurlingham) funciona en General O’Brien 480 -para reservar turnos, los afiliados deben comunicarse telefónicamente al 011 4088-5573, la clínica PAMI de Lanús se sitúa en Flores de Estrada 5248 y ofrece atención exclusiva para afiliados PAMI. Los turnos se solicitan llamando al 011 4239-7400.