Clínicas y hospitales de PAMI. Foto: PAMI.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) actualizó su red de hospitales y clínicas propias para abril de 2026, consolidando un sistema de atención médica integral, gratuita y sin copagos para millones de afiliados en todo el país. Con centros equipados con tecnología moderna y profesionales especializados en la salud de adultos mayores, la obra social refuerza el acceso a servicios de alta calidad.

Clínicas y hospitales de PAMI. Foto: PAMI.

El detalle de los hospitales y clínicas del PAMI en 2026

El listado oficial incluye establecimientos estratégicos en distintas regiones:

Hospital Bernardo A. Houssay (Mar del Plata) : centro de referencia en alta complejidad con guardia 24 horas, internación y diagnóstico por imágenes.

Unidad Asistencial Dr. César Milstein (Ciudad de Buenos Aires) : hospital universitario que integra atención médica, docencia e investigación, con servicios completos.

Policlínico PAMI I (Rosario) : especializado en atención integral para adultos mayores, con guardia e internación.

Policlínico PAMI II (Rosario) : complementa al anterior con atención ambulatoria y estudios especializados.

Hospital del Bicentenario (Ituzaingó) : referente en el oeste del conurbano bonaerense, con servicios de guardia e internación.

Hospital PAMI (Hurlingham) : centro moderno orientado a patologías de alta complejidad.

Clínica PAMI (Lanús): ofrece un servicio completo con equipos médicos capacitados específicamente en el cuidado de adultos mayores.

Servicios gratuitos que ofrece el PAMI

En todos estos centros, el PAMI garantiza prestaciones sin costo adicional:

Guardia médica las 24 horas

Consultorios externos

Estudios y diagnóstico por imágenes

Atención oftalmológica

Tratamientos oncológicos

Acceso a medicamentos gratuitos

Atención gratuita de PAMI. Foto: Pexels / Grok IA.

Cómo sacar turno en hospitales del PAMI

Para acceder a la mayoría de las prestaciones, es necesario contar con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por el médico de cabecera o especialista. Luego, el turno puede gestionarse de manera online o presencial, según el centro de salud.

Esta red de hospitales y clínicas no solo mejora la calidad de vida de los jubilados, sino que también fortalece el sistema sanitario orientado a adultos mayores, garantizando atención accesible, especializada y de calidad en toda la Argentina.