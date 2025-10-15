La ANMAT prohibió un pan y derivados “keto y veganos”: los productos afectados

También fue retirado del mercado un postre helado seco. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial tras una investigación del INAL.

La ANMAT prohibió un pan keto. Foto: X/@Pam352_

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y venta en toda la Argentina de un pan y derivados “keto y veganos” por carecer de registros sanitarios y exhibir rótulos falsos.

La notificación ya fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Se tomó esta determinación porque no cumplía con las exigencias del Código Alimentario Argentino por lo que estaban en infracción a la Ley 18.284 de Alimentos y su decreto reglamentario.

Las actuaciones las llevó a cabo el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y sus departamentos de vigilancia y normativa, los cuales notificaron la falta de registros de establecimiento y de producto.

La ANMAT y su prohibición de un pan keto. Foto: Unsplash.

La disposición N° 7558/2025 se dio a partir de una consulta particular ante el INAL respecto de la autenticidad de un pan elaborado con harina de almendras y mix de semillas, bajo el nombre de “keto y vegano”.

Este consumidor mencionó que había adquirido el producto por internet y en su envase no aparecían los números de registro obligatorios, así como tampoco el origen de fabricación.

Frente a esto, el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos chequeó la página web de la marca y constató que en ella figuraban dos domicilios en la Ciudad de Buenos Aires. La Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria porteña fue consultada mediante el Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SiFeGA) y confirmó que los artículos no tenían registros sanitarios.

Pan. Foto: Pexels.

También se acercó una delegación a investigar los locales en cuestión y constató que además de los panes en cuestión, también había galletitas, budines, yogures, crackers y alfajores, todos estos productos sin número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA).

El paso posterior fue decomisar los productos y notificar al INAL. De allí, la ANMAT decidió prohibir su venta tanto física como de manera online.

En definitiva, “Pan premium keto y vegano”, “Yogur griego natural”, “Pepas keto”, “Budín keto”, “Alfajor keto”, “Cookies keto” y “Crackers keto” no pueden elaborarse ni distribuirse en ninguna presentación ni fecha de vencimiento.

ANMAT también prohibió un postre helado seco

Además, el organismo mediante la disposición 7566/2025 ordenó retirar un postre helado seco que se comercializa como “Copito de Nieve”.

ANMAT. Foto: NA.

Esta decisión se dio por una notificación de la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la provincia de Córdoba, que durante un operativo de vigilancia detectó la presencia de este alimento en un comercio.

En el envase se leía el número de RNE y de RNPA que -según la verificación de las autoridades- no existían. Por lo tanto, se determinó que la rotulación era falsa y este postre no contaba con la autorización sanitaria para su fabricación.