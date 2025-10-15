Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de octubre de 2025

Clima en Buenos Aires

Hoy en Buenos Aires comenzaremos el día con un clima bastante fresco y un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, lo cual podría hacer que necesites una chaqueta ligera al salir de casa. A lo largo de la mañana, el clima irá ascendiendo de a poco, permitiéndonos disfrutar de una agradable jornada matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde, el pronóstico indica que las condiciones seguirán siendo parcialmente nubladas, con temperaturas alcanzando un máximo de 15.7°C. Aunque el día parecerá tranquilo, se esperan vientos moderados con una velocidad máxima de hasta 10 km/h, lo cual podría refrescar un poco el ambiente. Durante la noche, las condiciones no cambiarán significativamente, y el clima se mantendrá estable. No se prevén precipitaciones, así que podrás planear actividades al aire libre sin mayores preocupaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 15 de octubre de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 08:05 y se pondrá a las 17:52. Este es un buen dato a tener en cuenta para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre.