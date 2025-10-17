Construirán una autopista clave para el turismo que unirá dos ciudades estratégicas: llevará el nombre Papa Francisco

Con una extensión de 22 kilómetros, la nueva autovía se convertirá en una de las obras más importantes de la región en las últimas décadas.

Construirán una autopista clave para el turismo. Foto: Unsplash.

Una nueva autopista cambiará la infraestructura vial del norte argentino y promete transformar la conexión entre las principales localidades de Salta. Con una extensión de 22 kilómetros, este corredor será fundamental para vincular distintas provincias y destinos turísticos estratégicos de la región.

Las obras ya comenzaron y avanzan con tareas de excavación, alcantarillado y estudios sobre el trazado final de la autovía. Según informó el gobierno provincial, encabezado por Gustavo Sáenz, se trata de la obra de infraestructura más relevante de las últimas décadas para Salta.

Construirán una autopista clave para el turismo que unirá dos ciudades estratégicas. Foto: Unsplash.

Una autopista para mejorar la conexión y evitar inundaciones

Uno de los grandes beneficios del proyecto será reducir los problemas de anegamientos en la Ruta Nacional 68, una vía próxima al Lago Embalse Cabra Corral que suele verse afectada por las lluvias.

Una vez concluida, la nueva autopista permitirá la circulación de hasta 40.000 vehículos diarios, agilizando el tránsito entre el Valle de Lerma y Cerrillos, en las afueras de la capital salteña. También beneficiará a quienes viajan hacia Cafayate, uno de los destinos turísticos más visitados del noroeste.

Así será la autopista Papa Francisco

El proyecto, que llevará el nombre de autopista Papa Francisco, demandará una inversión de 115 millones de dólares y se prevé que esté finalizado en aproximadamente 36 meses.

Construirán una autopista clave para el turismo. Foto: Freepik.

Entre sus principales características se destacan: