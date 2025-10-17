Cuidar tu pelo: un peinado que es tendencia podría arruinar el cuero cabelludo

Aunque luce prolijo y muy elegante, advierten que el uso excesivo de un peinado puede provocar daños irreversibles y hasta pérdida del cabello. Los detalles.

Clean look Foto: Pinterest

El llamado “clean look” es uno de los peinados más populares entre los influencers y las celebrities, que se ha vuelto en el último tiempo en todo un hito de la moda. Su fórmula es muy simple: raya al medio o todo hacia atrás, cabello perfectamente estirado con gel, laca y un acabado impecable, sin un solo pelito fuera de lugar. Pero, aunque se encuentre en tendencia, esta apariencia puede generar problemas en el cuero cabelludo.

De hecho, los dermatólogos advierten que es una de las principales causas de alopecia por tracción en las mujeres. Esto sucede debido a la tensión prolongada que proporciona este peinado sobre el folículo piloso, cuando el pelo se lleva muy tirante durante muchas horas y, al verse forzado, puede generar inflamación. Con el tiempo, esa presión repetida puede derivar en alopecia cicatricial, un tipo de caída de cabello permanente y sin posibilidad de recuperación.

Hailey Bieber usa clean looks Foto: Pinterest

Por otro lado, muchos adoptan este estilo como solución rápida para disimular el pelo graso, evitar los lavados frecuentes o tener la cara despejada en los días de calor. Sin embargo, los dermatólogos remarcan que esta práctica puede alterar la microbiota del cuero cabelludo, provocando irritación, picazón, aparición de granitos, foliculitis o incluso infecciones locales.

Por otro lado, si bien el gel y la laca no dañan directamente la raíz del pelo, su uso excesivo y sobre todo, si no es removido posteriormente, puede dejar residuos acumulados que irritan la piel, tapan los poros y debilitan el crecimiento del pelo. Además, el cuero cabelludo cubierto constantemente por productos fijadores pierde su capacidad de oxigenarse correctamente.

Celebridades como Selena Gómez pusieron de moda este look. Foto: Pinterest

Clean look: los signos de alerta a los que deberías prestar atención

Ante el abuso de este tipo de peinados tirantes y llenos de productos, los dermatólogos advirtieron que se podrían sufrir los siguientes efectos:

Sensación de ardor o tirantez persistente en el cuero cabelludo.

Caída de cabello en zonas específicas (sienes, frente o coronilla).

Picazón, granitos o caspa luego de usar productos fijadores.

Enrojecimiento o inflamación visible tras retirar el peinado.

Para quienes disfrutan del clean look, la moderación es clave. Los especialistas aconsejan:

Usarlo no más de 1 o 2 veces por semana.

Alternar con peinados más sueltos y naturales.

Evitar dormir con el peinado hecho o dejarlo tirante muchas horas.

Usar poca cantidad de producto y de buena calidad.

Lavar el pelo correctamente con un shampoo que limpie en profundidad, sin resecar.

Incorporar masajes suaves en el cuero cabelludo para mejorar la circulación y mantener los folículos saludables.

Cómo cuidar el pelo.

La alopecia por tracción es más común en mujeres jóvenes, especialmente en quienes tienen cabello fino, frágil o con tratamientos químicos (alisado, decoloración, etc.). También hay mayor riesgo en personas con antecedentes de dermatitis seborreica o sensibilidad en el cuero cabelludo.

El clean look puede ser una opción estética ideal para una ocasión especial, pero su uso diario no es inocente. Como en muchas otras tendencias de belleza, lo importante es saber cuándo, cómo y cuánto aplicarla. La salud del cuero cabelludo también forma parte del cuidado personal.