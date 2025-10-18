Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre de 2025

Clima hoy
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 18 de octubre de 2025, 06:00

Hoy en Buenos Aires, el clima estará caracterizado por un día parcialmente nuboso. Durante la mañana, se espera que las temperaturas oscilen entre los 5.6°C y un máximo de 15.7°C. La sensación de humedad alcanzará un porcentaje máximo del 92%. Es importante considerar que la velocidad del viento variará, alcanzando hasta 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con temperaturas que permanecerán en el mismo rango. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, se recomienda estar atento a posibles cambios en el clima. La humedad se mantendrá alta, lo que puede resultar en una sensación térmica más alta.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 18 de octubre de 2025

Hoy en Buenos Aires, el sol saldrá a las 08:05 y se pondrá a las 17:52. Este es un dato importante para aquellos que planean actividades al aire libre y necesitan aprovechar al máximo la luz del día.