Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre de 2025

Clima hoy

Hoy en Buenos Aires, el clima estará caracterizado por un día parcialmente nuboso. Durante la mañana, se espera que las temperaturas oscilen entre los 5.6°C y un máximo de 15.7°C. La sensación de humedad alcanzará un porcentaje máximo del 92%. Es importante considerar que la velocidad del viento variará, alcanzando hasta 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con temperaturas que permanecerán en el mismo rango. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, se recomienda estar atento a posibles cambios en el clima. La humedad se mantendrá alta, lo que puede resultar en una sensación térmica más alta.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 18 de octubre de 2025

Hoy en Buenos Aires, el sol saldrá a las 08:05 y se pondrá a las 17:52. Este es un dato importante para aquellos que planean actividades al aire libre y necesitan aprovechar al máximo la luz del día.