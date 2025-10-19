De hortalizas a hojas verdes: qué se puede sembrar en la huerta durante octubre

Los primeros días de calor traen consigo una gran canasta de alimentos que pronto darán sus frutos. Descubrí cuáles son.

Huerta orgánica.

Comenzó la primavera y con octubre llega también uno de los meses más fértiles para quienes cultivan su propia huerta. Gracias a las altas temperaturas y los días largos, el suelo alcanza la riqueza necesaria para recibir una amplia cantidad de semillas que pronto darán su fruto. Es el momento ideal para sembrar y preparar el terreno para una temporada muy productiva.

Con el clima a favor, tormentas aisladas y mucho sol, el mes 10 del año permite sembrar tanto hortalizas de ciclo corto, que se cosechan en pocas semanas, como otras especies que requerirán más tiempo de desarrollo, pero que regalarán sus frutos durante el verano.

Qué se puede sembrar en una huerta.

Lo más importante aquí es saber qué cultivar, cómo hacerlo, y que se necesita para tener una huerta abundante y que rinda al máximo en los meses siguientes.

Qué sembrar en octubre: una guía por tipo de cultivo

Hortalizas de verano

Octubre es el punto de partida para cultivos típicamente estivales como:

Tomate

Morrón o pimiento

Berenjena

Zapallito

Estas especies necesitan temperaturas cálidas para germinar. En el caso del tomate y el pimiento, lo ideal es comenzar en semilleros protegidos, donde el ambiente controlado favorece su crecimiento inicial. Una vez que las plantas alcanzan un buen tamaño, se trasplantan al lugar definitivo.

Cuáles son las verduras que se pueden sembrar en una huerta.

Además, en el mes de octubre se puede sembrar pepino, melón, sandía y calabaza, ya que son cultivos que aman el sol y necesitan espacio. Las temperaturas arriba de los 15 °C son ideales para ellos, ya que el suelo bien nutrido con compost absorbe todos los minerales más rápido.

Hojas verdes para cosechas rápidas

Si buscás cultivos fáciles y con resultados casi inmediatos, este es tu mes para sembrar:

Lechuga

Rúcula

Acelga

Espinaca

Estas verduras pueden cultivarse tanto en canteros como directamente en tierra. Son ideales para quienes desean cosechas continuas y frescas, y algunas —como la rúcula o la lechuga— están listas para el consumo en apenas 30 días.

Legumbres para rotar el suelo

Las legumbres también tienen su espacio en octubre. Es momento de sembrar:

Porotos

Arvejas

Los porotos son resistentes y se adaptan muy bien al clima templado. Podés sembrarlos directamente en surcos, dejando espacio suficiente entre cada planta para evitar la competencia por nutrientes. Además, como toda legumbre, mejoran la calidad del suelo, fijando nitrógeno de manera natural.

Porotos.

El mes 10 del año trae consigo la oportunidad de sembrar alimentos frescos y saludables y además, es una invitación para reconectar con la tierra, los ciclos naturales y con el estilo de vida sustentable.