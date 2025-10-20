Lo usan las mejores celebridades de Hollywood: el flequillo que rejuvenece hasta 20 años y será la tendencia del verano

Según los expertos, este look disimula las líneas de expresión y aporta frescura, marcando tendencia entre las mayores de 40.

La tendencia del flequillo en las celebridades Foto: Instagram

El flequillo es un gran clásico de la estética rebelde y expresiva. Corto, largo, de lado o despeinado, todos ellos tienen una historia propia y aportan belleza a la persona que los lleva. Sin embargo, dos estrellas del cine descubrieron un corte que rejuvenece 20 años: Nicole Kidman y Demi Moore.

Ambas sorprendieron recientemente al lucir estilos de flequillo distintos pero igualmente rejuvenecedores, que, según expertos en peluquería, pueden restar años de forma inmediata. Mientras Moore eligió un flequillo largo, tupido y recto, evocando un estilo clásico y sofisticado, Kidman optó por un flequillo cortina, más descontracturado, con una apertura central que suaviza los rasgos y aporta un aire bohemio.

La tendencia del flequillo en las celebridades Foto: Instagram

Contenta con su nuevo look, la actriz que fue nominada al Oscar por su protagónico en “La Sustancia” en 2024 expresó en sus redes sociales: “Flequillo de vez en cuando. ¡Gracias Gucci por dejarme traer de vuelta el flequillo por primera vez desde los días de Striptease!”.

Según Carlos Ortigosa Blas, estilista y referente de L’Oréal Professionnel, en charla con 20Minutos, la clave del éxito está en cómo se trabaja el flequillo: “Hay que adaptarlo al movimiento natural del cabello. En el caso del cortina, lo ideal es darle volumen y peinarlo hacia afuera. Para el recto, el brillo y el control del frizz son fundamentales”.

Nicole Kidman Foto: Pinterest

Flequillo rejuvenecedor: cuáles son las claves de este look que te saca 20 años

El llamado flequillo rejuvenecedor funciona porque rompe la línea facial, disimula arrugas de la frente y añade dinamismo al rostro. “Da ese aire juvenil, fresco y con movimiento que resta fácilmente más de diez años”, asegura Ortigosa.

Además, se adapta a distintas formas de cara, siendo ideal para rostros alargados o frentes prominentes. Su versatilidad lo convierte en el favorito no solo de celebridades, sino también de quienes buscan un cambio rápido y sin compromisos.

El flequillo utilizado por las celebridades. Foto: pinterest

De hecho, muchas famosas ya optan por usar flequillos postizos o temporales, lo que permite experimentar con el estilo sin cortarse el cabello. Así, el flequillo rejuvenecedor se consolida como la tendencia estrella en peluquerías, ideal para quienes buscan frescura, elegancia y un toque de juventud instantánea.