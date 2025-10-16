Un tren clave del AMBA deja de funcionar: qué línea estará interrumpida

Se definió la fecha en que un servicio se verá afectado por los trabajos de renovación de vías y cambios de señalamiento.

Tren Mitre. Foto: X @InfoTrenMitre

Luego de las obras del pasado fin de semana y del restablecimiento del servicio este martes 14 de octubre, la empresa Trenes Argentinos informó que volverán a paralizarse los trenes que circulan entre Tigre y Retiro. Además, habrá recorridos limitados en los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre.

Cuándo deja de funcionar el tren Mitre

La empresa indicó que durante el fin de semana del viernes 21 al lunes 24 de noviembre continuarán las obras de renovación de vías en el ramal Tigre y trabajos de renovación del sistema de señales en el ingreso a la terminal de Retiro.

Tren Mitre. Foto: X @InfoTrenMitre

Por ello, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán limitados hasta Belgrano R, mientras que el ramal Tigre quedará interrumpido.

Según se comunicó desde la empresa estatal, en el ramal Tigre ya se renovaron más de 15 kilómetros de vías como parte del reacondicionamiento del tendido entre Retiro y su cabecera en la zona norte del conurbano bonaerense. “Actualmente, el estado de la infraestructura obliga a mantener restricciones de velocidad en más de 40 tramos del trazado para garantizar la seguridad operacional”, explicaron mediante un comunicado.

Y agregaron: “Estos cortes de servicio se disponen para realizar reemplazos de rieles y durmientes con más de 40 años de uso, así como trabajos en el sistema de señalamiento, que presentaba un alto nivel de deterioro y requería intervención inmediata”.

El ramal Tigre del tren Mitre estará cerrado por arreglos. Foto: Google Maps.

Paralización de la línea Mitre

El ramal Tigre, que conecta la terminal de Retiro con varias localidades del norte del conurbano, permanece totalmente interrumpido desde el viernes 10 y no funcionará durante toda la jornada del lunes. En tanto, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circulan de forma limitada entre sus cabeceras y Belgrano R, sin llegar a Retiro.

Estas tareas forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, que contempla la renovación integral de más de 15 kilómetros de vías en distintos sectores de la línea. En esta etapa, las obras se concentran en el cuadro de la estación Núñez, donde se realiza el desarme, montaje de nuevas vías y la reconexión del sistema de señalamiento.