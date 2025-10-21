Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 21 de octubre de 2025

Clima del día

Pronóstico del clima en Catamarca para hoy

Durante la mañana, Catamarca tendrá un cielo parcialmente nuboso y las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.4°C. La clima se mantendrá agradable, con una leve brisa que soplará a una velocidad de hasta 33 km/h. La humedad estará alrededor del 37%, por lo que se prevé un ambiente fresco y confortable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, el clima se tornará un poco más cálido, con temperaturas máximas que rondarán los 23.7°C. Aunque todavía habrá algunas nubes, el sol hará apariciones intermitentes. El viento podría aumentar su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en algunas zonas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas irán descendiendo progresivamente, volviendo el ambiente un poco más fresco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 21 de octubre de 2025

Hoy, el amanecer en Catamarca está previsto para las 08:12 horas, mientras que el atardecer será aproximadamente a las 18:33 horas. Será un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre.