Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 21 de octubre de 2025
Esta mañana en Ciudad De Buenos Aires, el clima será mayormente nublado con una temperatura mínima alrededor de 8.6°C. Aunque se espera que la temperatura máxima llegue a los 16°C, la humedad será notablemente alta, alcanzando un 78%. Los vientos del sector noroeste soplarán a una velocidad media de 8 km/h, acompañado de algunas ráfagas que podrían alcanzar los 12 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
En la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado, y a medida que nos acerquemos a la noche, las nubes podrían reducirse, dejando espacio para un cielo más despejado. La temperatura se mantendrá en torno a los 16°C al mediodía, con una disminución paulatina hacia la noche. Es importante destacar que no se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que será un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre. La presión atmosférica se mantendrá estable y los vientos continuarán ligeros desde el noroeste.