Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 21 de octubre de 2025

Clima Diario

Esta mañana en Ciudad De Buenos Aires, el clima será mayormente nublado con una temperatura mínima alrededor de 8.6°C. Aunque se espera que la temperatura máxima llegue a los 16°C, la humedad será notablemente alta, alcanzando un 78%. Los vientos del sector noroeste soplarán a una velocidad media de 8 km/h, acompañado de algunas ráfagas que podrían alcanzar los 12 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado, y a medida que nos acerquemos a la noche, las nubes podrían reducirse, dejando espacio para un cielo más despejado. La temperatura se mantendrá en torno a los 16°C al mediodía, con una disminución paulatina hacia la noche. Es importante destacar que no se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que será un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre. La presión atmosférica se mantendrá estable y los vientos continuarán ligeros desde el noroeste.