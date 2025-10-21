Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este martes 21 de octubre de 2025

Clima Formosa

Situación meteorológica para Formosa

Hoy en Formosa, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas alrededor de 7.9°C generarán un ambiente fresco al inicio del día, incentivando considerar opciones de abrigo ligero si planea salir temprano. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 9 km/h, lo cual será apenas perceptible al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que alcanzarán una máxima de 20.5°C. A medida que caiga la noche, las nubes podrían dispersarse ligeramente, llevando a una noche algo más fresca. La humedad se espera que esté en un nivel máximo del 96%, incrementando la sensación de humedad en el ambiente. La probabilidad de precipitaciones es baja, así que no se esperan lluvias significativas durante el día.

Observaciones astronómicas para hoy

Además, para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, hoy la salida del sol está prevista para las 07:37, mientras que se pondrá a las 18:08. Estas horas pueden ser una excelente oportunidad para disfrutar de un amanecer o atardecer desde algún lugar privilegiado.