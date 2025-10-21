Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 21 de octubre de 2025

Hoy en Salta, el clima matutino se presentará despejado con una temperatura que variará entre los 3.4°C y 21.2°C. Aunque el cielo se mantendrá libre de nubes, la humedad podrá alcanzar hasta el 91%, proporcionando frescura en las primeras horas del día. Los vientos se experimentarán con una velocidad máxima de 5 mph, aportando una brisa ligera que hará la mañana agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde, los cielos estarán parcialmente nubosos. Las temperaturas continuarán oscilando alrededor de los 21.2°C. Durante la noche, las condiciones climáticas seguirán relativamente estables, sin probabilidades de precipitación. La combinación de vientos a 5 km/h y una humedad del 47% proporcionará un entorno cómodo para actividades al aire libre.