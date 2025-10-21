Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este martes 21 de octubre de 2025

El pronóstico del tiempo para hoy en San Luis

Hoy, en San Luis, el clima nos sorprenderá con un día que combina cielos parcialmente nubosos y temperaturas que van desde los 7.5°C hasta los 17.7°C. Se espera que el día comience con una humedad relativa que podría llegar al 42%, lo cual puede hacer que el ambiente se sienta un poco pesado. Durante la mañana, los vientos soplarán a una media de 22 km/h, brindando cierta frescura a la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Hacia la tarde y noche, se mantendrá la tendencia de cielos parcialmente nubosos, pero con una leve disminución en la temperatura. Aunque las ráfagas de viento alcanzarán un máximo de 36 km/h, suavizando parcialmente la sensación térmica. El pronóstico no anticipa lluvias, lo que representa una buena oportunidad para aquellas actividades al aire libre con familia y amigos antes de la puesta del sol.

El sol hará su aparición a las 08:25 y se ocultará a las 18:24. Esto nos brindará un día con 9 horas y 59 minutos de luz solar, suficiente para disfrutar de diversas actividades en San Luis.