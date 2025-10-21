Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 21 de octubre de 2025

Clima Santa Cruz

Hoy en Santa Cruz se espera un clima parcialmente nuboso por la mañana, con temperaturas mínimas que descenderán hasta aproximadamente 3.4°C. Se prevee que las condiciones continúen con temperaturas máximas de hasta 7.3°C, haciendo que el día empiece con una relativa frescura. La probabilidad de precipitaciones destaca por ser baja, con un total precipitación esperada de 0 mm. Humedad se situará en torno al 80%, lo que contribuye a una sensación de frialdad, especialmente en las primeras horas del día. El clima será detectado por vientos con una velocidad máxima de 25 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, el cielo continuará predominantemente nuboso con pocos cambios en la condición de temperatura, rondando alrededor de 4.7°C a 6.5°C. Sin embargo, los vientos podrán alcanzar ráfagas de hasta 30 km/h, siendo esto lo más significativo en cuanto al clima vespertino en Santa Cruz.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 21 de octubre de 2025

Observando los fenómenos astronómicos para hoy, el amanecer está programado para las 9:40 horas y el ocaso se estima a las 17:34 horas. La fase lunar también puede interesar a los entusiastas de la astronomía, pues hoy la luna se hallará en su fase menguante con luna localizada durante la madrugada a las 16:26 horas y volviendo a salir a las 9:33 horas del día siguiente.