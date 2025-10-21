Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 21 de octubre de 2025

martes, 21 de octubre de 2025, 06:06

Hoy en Santa Cruz se espera un clima parcialmente nuboso por la mañana, con temperaturas mínimas que descenderán hasta aproximadamente 3.4°C. Se prevee que las condiciones continúen con temperaturas máximas de hasta 7.3°C, haciendo que el día empiece con una relativa frescura. La probabilidad de precipitaciones destaca por ser baja, con un total precipitación esperada de 0 mm. Humedad se situará en torno al 80%, lo que contribuye a una sensación de frialdad, especialmente en las primeras horas del día. El clima será detectado por vientos con una velocidad máxima de 25 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, el cielo continuará predominantemente nuboso con pocos cambios en la condición de temperatura, rondando alrededor de 4.7°C a 6.5°C. Sin embargo, los vientos podrán alcanzar ráfagas de hasta 30 km/h, siendo esto lo más significativo en cuanto al clima vespertino en Santa Cruz.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 21 de octubre de 2025

Observando los fenómenos astronómicos para hoy, el amanecer está programado para las 9:40 horas y el ocaso se estima a las 17:34 horas. La fase lunar también puede interesar a los entusiastas de la astronomía, pues hoy la luna se hallará en su fase menguante con luna localizada durante la madrugada a las 16:26 horas y volviendo a salir a las 9:33 horas del día siguiente.