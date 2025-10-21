Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 21 de octubre de 2025

Clima diario

El clima en Santa Fe esta mañana

Hoy en Santa Fe, la clima nos recibe con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, prometiendo un inicio de día relativamente fresco. A medida que avance la mañana, es de esperar que las nubes permitan intervalos de sol, aunque no descartar alguna niebla ocasional debido al 35% de humedad. Los vientos serán variables, alcanzando una velocidad máxima de 11 km/h, por lo que no se prevé un impacto significativo en la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche, el clima seguirá ofreciendo un panorama similar. La temperatura alcanzará su punto máximo cerca de los 18.5°C, lo que invita a un ambiente templado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, las nubes seguirán predominando en el cielo, aunque las precipitaciones son muy poco probables con un 0% de probabilidad de lluvia. Los vientos continuarán leves, siendo una constante a lo largo de este martes.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe

Si tienes planes al aire libre, aprovecha las horas de sol por la tarde, pero no olvides tu abrigo por la mañana. Además, considera la posibilidad de disfrutar de un paseo nocturno, ya que la ausencia de lluvias hará de la noche una experiencia agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 21 de octubre de 2025

Para los fanáticos de las observaciones astronómicas, el amanecer ocurre a las 7:59 y el atardecer a las 18:06, proporcionando un día de longitud moderada para todas tus actividades.