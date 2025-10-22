Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 22 de octubre de 2025

Tiempo y clima

Pronóstico del tiempo para hoy en Buenos Aires

Hoy, en Buenos Aires, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso a lo largo de la mañana. Las temperaturas comenzarán en 5.6°C, alcanzando un máximo de 15.7°C hacia el mediodía. La probabilidad de precipitaciones es baja, pero se espera que la humedad alcance un 92%, generando un ambiente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y noche, las nubes se mantendrán presentes en el cielo, aunque no se esperan lluvias significativas. La velocidad del viento rondará los 21 km/h, presentando rachas ocasionales que pueden incrementar esta cifra momentáneamente. Las temperaturas disminuirán gradualmente hacia la noche, pudiendo bajar hasta 5.6°C. La humedad relativa continuará alta, lo que puede generar un ambiente sofocante para algunas personas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 22 de octubre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:05 a.m., y se ocultará a las 05:52 p.m. Este fenómeno astronómico nos indica la duración del día. Para los aficionados a la astronomía, el amanecer será un momento especial para observar el saludo del sol al nuevo día.