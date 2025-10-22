Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 22 de octubre de 2025
Pronóstico del tiempo para hoy en Buenos Aires
Hoy, en Buenos Aires, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso a lo largo de la mañana. Las temperaturas comenzarán en 5.6°C, alcanzando un máximo de 15.7°C hacia el mediodía. La probabilidad de precipitaciones es baja, pero se espera que la humedad alcance un 92%, generando un ambiente húmedo.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Por la tarde y noche, las nubes se mantendrán presentes en el cielo, aunque no se esperan lluvias significativas. La velocidad del viento rondará los 21 km/h, presentando rachas ocasionales que pueden incrementar esta cifra momentáneamente. Las temperaturas disminuirán gradualmente hacia la noche, pudiendo bajar hasta 5.6°C. La humedad relativa continuará alta, lo que puede generar un ambiente sofocante para algunas personas.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 22 de octubre de 2025
El sol hará su aparición a las 08:05 a.m., y se ocultará a las 05:52 p.m. Este fenómeno astronómico nos indica la duración del día. Para los aficionados a la astronomía, el amanecer será un momento especial para observar el saludo del sol al nuevo día.