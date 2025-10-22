Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 22 de octubre de 2025

Clima de hoy

Pronóstico para la mañana en Ciudad De Buenos Aires

Comenzamos el día con un clima parcialmente nuboso, ideal para quienes disfrutan del aire fresco matutino. La temperatura mínima alcanzará los 8.6°C, por lo que se recomienda salir abrigado durante las primeras horas del día. No se prevén precipitaciones, por lo que es un buen momento para realizar actividades al aire libre o unos ejercicios matutinos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con la temperatura alcanzando una máxima de 16°C. El cielo seguirá estando parcialmente nuboso. Los vientos del sudeste soplarán a una velocidad media de 22 km/h, por lo que se aconseja precaución al realizar actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Es un día perfecto para disfrutar de un paseo bajo el cielo algo nuboso. Asegúrate de vestir capas que puedas quitar durante el mediodía si la temperatura se eleva. Las condiciones son adecuadas para quienes desean disfrutar del aire libre y de actividades recreativas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 22 de octubre de 2025

La salida del sol se producirá a las 07:57 y se pondrá alrededor de las 17:50, permitiéndote un largo día para disfrutar de la luz natural. No te olvides de planificar tus actividades teniendo en cuenta estas horas para maximizar el tiempo bajo el sol.