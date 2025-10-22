Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 22 de octubre de 2025

Clima hoy

Hoy en Córdoba, el clima comenzará con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.3°C, ofreciendo un inicio fresco para el día. Sin probabilidades de lluvias, la humedad relativa será moderada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde, las condiciones climáticas seguirán similares con un leve aumento en la temperatura, alcanzando un valor máximo de 21.9°C. Los vientos soplarán a una velocidad de 19 km/h, manteniendo un ambiente agradable. Para la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso y las condiciones permanecerán secas, asegurando una jornada sin sobresaltos climáticos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 22 de octubre de 2025

El sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21, brindando un total de alrededor de 10 horas de luz diurna, una oportunidad perfecta para disfrutar del día al aire libre mientras las condiciones lo permiten.