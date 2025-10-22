Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 22 de octubre de 2025

Clima en Mendoza
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 22 de octubre de 2025, 06:03

Pronóstico para la mañana

El clima en Mendoza durante la mañana será despejado con una temperatura mínima de 6.6°C, alcanzando una máxima de 17.5°C. El viento soplará a una velocidad media de 22 km/h, manteniendo una humedad del 37%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde y noche, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 17.5°C. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 13 km/h, brindando un ambiente fresco y agradable.

También podría interesarte

Airbag despide el año en el Monumental con un cuarto show en diciembre: cuándo y cómo sacar entradas

Airbag despide el año en el Monumental con un cuarto show en diciembre: cuándo y cómo sacar entradas

De Adorni a Bullrich: estos son los cambios que prepara Javier Milei en su Gabinete post elecciones

De Adorni a Bullrich: estos son los cambios que prepara Javier Milei en su Gabinete post elecciones

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Se recomienda vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y disfrutar del clima sin preocupaciones.