Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 22 de octubre de 2025

Clima en Mendoza

Pronóstico para la mañana

El clima en Mendoza durante la mañana será despejado con una temperatura mínima de 6.6°C, alcanzando una máxima de 17.5°C. El viento soplará a una velocidad media de 22 km/h, manteniendo una humedad del 37%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde y noche, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 17.5°C. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 13 km/h, brindando un ambiente fresco y agradable.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Se recomienda vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y disfrutar del clima sin preocupaciones.