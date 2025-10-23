Aromas orientales y de lujo: el perfume árabe con notas de coco y mandarina que arrasa en Mercado Libre

Las fragancias del Medio Oriente ganan protagonismo en el país por su intensidad y durabilidad. En las principales plataformas de e-commerce, la búsqueda de perfumen en tendencia forja una nueva forma de entender la identidad aromática.

Perfumes de mujer en tendencia. Foto: Freepik.

En los últimos años, la perfumería árabe irrumpió con fuerza en el mercado argentino, transformándose en un fenómeno que combina lujo, tradición y exotismo. Inspiradas en antiguas fórmulas orientales, estas fragancias se caracterizan por su concentración, su persistencia y la riqueza de sus acordes.

En Mercado Libre, donde la tendencia se refleja con claridad, algunos perfumes de este estilo se convirtieron en verdaderos objetos de deseo y consumo masivo. Entre ellos destaca La Yuqawam Jasmine Wisp, de la casa Rasasi, una fragancia lanzada en 2016 que pertenece a la familia floral frutal femenina.

La Yuqawam Jasmine Wisp. Foto: Mercado Libre.

Cómo es la fragancia árabe más buscada y cuánto cuesta en Mercado Libre

La Yuqawam Jasmine Wisp se caracteriza por un aroma tropical y avainillado que combina notas de coco, mandarina y haba tonka, generando una esencia dulce y adictiva. Su versatilidad permite usarla tanto de día como de noche, en cualquier época del año.

El perfume árabe de Rasasi tiene un valor aproximado de $87.506,65 en Mercado Libre, bajo la modalidad de Compra Internacional. A este precio se suman los impuestos de $18.378,21, y según las disposiciones vigentes, la Aduana permite recibir hasta cinco envíos internacionales por año.

La Yuqawam Jasmine Wisp, perfume árabe. Foto: Mercado Libre.

Las notas que componen la fragancia

Notas de salida: mandarina, toronja (pomelo) y limón (lima ácida).

Notas de corazón: maracuyá (fruta de la pasión), flores blancas, pera, durazno y coco.

Notas de fondo: vainilla, haba tonka y ámbar.

A su vez, el Yuqawam Jasmine Wisp combina acordes afrutados, dulces, avainillados, cítricos, tropicales, florales blancos, ambarados, frescos, con notas de coco y un toque atalcado, creando una experiencia sensorial intensa y femenina.

Otro éxito árabe: el perfume Helios de Risala

Otra fragancia que se volvió furor en Mercado Libre es Helios, de la casa Risala, perteneciente a la familia olfativa aromática para hombres. Lanzada en 2024, se distingue por su equilibrio entre frescura y calidez.

Perfume árabe Risala Helios. Foto: Mercado Libre.

Notas de salida: menta y lavanda.

Notas de corazón: vainilla y benjuí.

Notas de fondo: tabaco, miel y haba tonka.

Ambos perfumes, tanto La Yuqawam Jasmine Wisp como Helios, reflejan el auge del estilo árabe en el mundo de la perfumería, conquistando al público argentino por su carácter envolvente y su sofisticación.