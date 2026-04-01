Franco Colapinto realizará un roadshow en Buenos Aires, Argentina. Foto: Instagram @francolapinto

El próximo domingo 26 de abril, Buenos Aires vivirá una inédita jornada para el automovilismo argentino. El equipo Alpine F1 Team, el Gobierno de la Ciudad y Mercado Libre confirmaron la realización de un roadshow de la Fórmula 1 con Franco Colapinto como gran protagonista, en un circuito callejero que se montará en el barrio porteño de Palermo.

La exhibición se desarrollará alrededor del Monumento a los Españoles, sobre las avenidas del Libertador y Sarmiento, en un trazado urbano de aproximadamente dos kilómetros que permitirá ver al piloto argentino acelerar frente al público local en un espectáculo pocas veces visto en el país.

Los detalles del roadshow de Franco Colapinto en Buenos Aires, Argentina. Foto: Instagram @francolapinto

La llegada de Colapinto para conducir un monoplaza en suelo argentino marca un histórico momento para los fanáticos del automovilismo. No solo por el impacto deportivo del evento, sino también por el valor simbólico de que uno de los pilotos argentinos con mayor proyección internacional vuelva a correr “en casa” frente a miles de seguidores.

“Conducir en casa un auto de la Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes”, expresó emocionado Franco, a través de sus redes sociales.

¿Qué monoplaza conducirá Franco Colapinto durante el roadshow?

Por cuestiones reglamentarias de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), las escuderías no pueden realizar exhibiciones con autos de la Fórmula 1 actuales. Por este motivo, Colapinto manejará un Lotus E20 de 2012, equipado con motor Renault V8.

El monoplaza Lotus E20 de 2012 que conducirá Franco Colapinto en el roadshow en Buenos Aires, Argentina. Foto: Reddit

El monoplaza estará especialmente decorado con los colores y la identidad visual del Alpine Mercedes-Benz de la temporada 2026, una forma de conectar el pasado técnico de la categoría con el presente de la escudería.

El circuito y acceso del público para el roadshow de Franco Colapinto

El roadshow contará con distintos sectores para los fanáticos argentinos:

El circuito del roadshow de Franco Colapinto en Buenos Aires, Argentina. Foto: Instagram @francolapinto

Sector abierto y gratuito , con acceso general para el público.

Fan Zone , con espacios interactivos, entretenimiento y stands de sponsors.

Grandstands , con tribunas para ver el show desde ubicaciones preferenciales.

Hospitality, con experiencias premium que incluirán Garage Tours y acceso a los boxes.

¿Cómo será la venta de entradas para el roadshow de Franco Colapinto?

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de enigmatickets.com.

Preventa exclusiva : 6 de abril desde las 16:00, con tarjeta de crédito Mercado Pago y posibilidad de 3 cuotas sin interés.

Venta general: desde el 7 de abril a las 16:00, con todos los medios de pago.

Las consultas para los paquetes Hospitality y Garage Tours se realizarán únicamente a través de Bigbox Argentina.

¿Dónde podrá verse el roadshow de Franco Colapinto en Buenos Aires?

La exhibición será transmitida en vivo por ESPN y a través de Disney+ en su plan Premium. El evento contará con el apoyo de importantes marcas, entre ellas: Claro, Heineken, Mercado Libre, Motorola e YPF, entre otras.

Mercado Libre es uno de los sponsor que participó en la llegada de Franco Colapinto a la Argentina. Foto: X AlpineF1Team

El comunicado de prensa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Franco Colapinto y BWT Alpine Formula One Team traen la Fórmula 1 a la Ciudad de Buenos Aires en un histórico Roadshow

Franco Colapinto se prepara para encender las calles de su ciudad natal, Buenos Aires, mientras la Fórmula 1 regresa a Argentina para un evento de demostración histórico.

Franco conducirá el monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Formula One Team, en las calles del barrio de Palermo el 26 de abril de 2026, marcando la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circula en la Ciudad de Buenos Aires.

En el proceso, Franco se convertirá en el primer argentino en conducir un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires, marcando un momento único para el automovilismo nacional y para el disfrute de los apasionados fanáticos de Argentina.

Franco Colapinto, piloto del BWT Alpine Fórmula One Team: “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial.”

El evento posiciona a la Ciudad de Buenos Aires en el mapa global de experiencias vinculadas a la Fórmula 1, acercando a los fanáticos argentinos a una disciplina que actualmente atraviesa uno de sus mayores crecimientos a nivel mundial.

Como parte de Mercado Libre presenta: Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026, la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento se transformarán en un circuito callejero de 2 km, dónde se llevarán a cabo dos show runs oficiales, siendo el punto culmine del día.

La producción está a cargo de MICA Comunicaciones 360, responsable de la producción general y diseño de pista, junto a Dale Play, que lidera el desarrollo de la experiencia, el contenido, comunicación y comercialización del evento.