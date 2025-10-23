Se termina el “veranito” en Buenos Aires: qué día se espera una mínima de 9° con alerta naranja por lluvias fuertes

Tras el calor que sufrió el AMBA, se producirá un marcado descenso en la temperatura y una alertas amarilla y naranja por tormentas.

Vuelve la lluvia. Foto: Freepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó su pronóstico del clima, el cual señaló que se aproxima un frente frío que significará el fin de las altas temperaturas de los últimos días y que estará acompañado de fuertes tormentas.

Además, el SMN advirtió que tras el calor que sufrió el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), se producirá un marcado descenso en la temperatura y una alertas amarilla y naranja por lluvias de alta intensidad.

Alerta amarilla y naranja por tormentas: dónde y cuándo lloverá

Mediante su Sistema de Alerta Temprana, el SMN advirtió que rige una alerta amarilla para el noreste de Buenos Aires y naranja para el noroeste, las cuales se harán presentes durante el viernes 24 de octubre. También se verán afectadas varias provincias del norte argentino.

Alerta naranja y amarilla por tormenta. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

En la zona de alerta amarilla, el ente señaló que se espera una “abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h”. Además, se prevén “valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm”.

En tanto, para la zona en la que rige alerta naranja, el SMN apuntó que las ráfagas “podrían alcanzar los 100 km/h”, mientras que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente”.

Baja la temperatura: qué día se espera una mínima de 9 grados

El SMN informó que junto con las lluvias habrá un marcado descenso en la temperatura. De esta manera, el clima en Buenos Aires será: