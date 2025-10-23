Tras 10 años de espera, renovaron una importante estación de trenes de Buenos Aires: qué incluyen las obras

La elevación de andenes era una obra postergada desde diciembre de 2015, fecha en que comenzaron a circular los trenes eléctricos en esos ramales.

Tren Roca. Foto: NA

Trenes Argentinos anunció que, tras 10 años de espera, la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fue completamente renovada y todos sus andenes ya se encuentran adaptados para la detención de trenes eléctricos.

La habilitación de la plataforma 1 de la estación ubicada en el partido de Avellaneda fue realizada el 22 de octubre y afectará a miles de pasajeros que utilizan los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes.

Estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Foto: Trenes Argentinos

La elevación de andenes era una obra postergada desde diciembre de 2015, fecha en que comenzaron a circular los trenes eléctricos en esos ramales. En septiembre de 2025 había sido recuperado el andén 2.

¿Qué mejoras se realizaron en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki?

Las obras se producen en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Estado Nacional y ejecutado por Trenes Argentinos.

En esa línea, el proyecto incluyó:

Elevación de los andenes 1 y 2 para permitir la detención de trenes eléctricos.

Refacción integral de boleterías, pisos, cielorrasos, cerramientos y sanitarios.

Adecuación de accesos con rampas, escaleras, barandas y pasamanos.

Colocación de ascensores.

Modernización tecnológica, incluyendo sistemas contra incendios, pantallas informativas, nuevo mobiliario y renovación de cableado eléctrico y de datos.

Mejoras estéticas como pintura, iluminación y acondicionamiento del entorno.

Cabe señalar que hasta antes de las obras, los pasajeros debían utilizar andenes provisorios de madera, lo que generaba incomodidades y riesgos.