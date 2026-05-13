No es el Tren de las Nubes:

Tren regional Salta. Foto: Trenes Argentinos.

El servicio regional Salta (Güemes – Salta – Campo Quijano) se consolidó como una de las opciones más prácticas y pintorescas para moverse dentro de la provincia. Con una duración estimada de 2 horas y 52 minutos, este tren conecta localidades clave del valle y ofrece un recorrido que combina transporte cotidiano con paisajes típicos del norte argentino.

Muchos viajeros lo comparan con una versión más accesible y local del emblemático Tren a las Nubes, ya que también atraviesa entornos naturales, conecta pueblos históricos y permite ver de cerca la vida cotidiana del interior salteño.

Qué localidades conecta el tren regional Salta

El recorrido une tres puntos principales:

Güemes

Salta capital

Campo Quijano

Cada estación cumple un rol clave dentro del trayecto. Güemes funciona como uno de los principales accesos ferroviarios del norte provincial, mientras que Salta capital concentra la mayor demanda de pasajeros. Por su parte, Campo Quijano, conocido como la “puerta a la Quebrada del Toro”, aporta el componente más turístico del recorrido.

Durante el viaje, el tren atraviesa zonas rurales, pequeños parajes y sectores montañosos que muestran el cambio de paisaje característico de la región.

Campo Quijano, Salta. Foto: Salta Hoy.

Cómo viajar en el servicio regional Salta

Para utilizar el tren regional es necesario contar con reserva de viaje previa. Una vez realizada, los pasajes pueden adquirirse en las boleterías habilitadas, abonando en efectivo o con tarjeta SAETA.

La tarjeta SAETA es el medio de pago más utilizado dentro del sistema. Se puede recargar en las estaciones de Salta, Güemes y Campo Quijano, aunque es importante tener en cuenta que no se vende el plástico, por lo que los pasajeros deben contar previamente con la tarjeta.

Además, el sistema permite pagar varios boletos con una misma tarjeta, siempre que se apoye en el validador al ingresar al coche.

Campo Quijano, Salta. Foto: Visit Salta.

Un tren que conecta pueblos y vida cotidiana

Más allá de su función de transporte, el servicio regional Salta se convirtió en una forma de conectar comunidades y facilitar la movilidad entre localidades que comparten actividad laboral, educativa y turística.

Para muchos pasajeros, el recorrido también es una oportunidad para redescubrir el paisaje del valle de Lerma y las primeras estribaciones de la cordillera, en un viaje que combina lo práctico con lo escénico.

El tren no solo une ciudades, sino que también acerca pueblos, historias y formas de vida, en un trayecto que gana valor tanto para residentes como para visitantes.

Campo Quijano, Salta. Foto: Visit Salta.

Un viaje accesible y con identidad local

A diferencia de otros servicios turísticos de gran escala, este tren regional mantiene un perfil más cotidiano, pero con un fuerte componente paisajístico. Su recorrido lo convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan desplazarse entre localidades sin perder la experiencia del viaje ferroviario.

En ese sentido, el servicio regional Salta se posiciona como una opción clave dentro del sistema de transporte provincial, combinando accesibilidad, conectividad y un entorno natural que lo vuelve único en la región.