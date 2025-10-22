Trenes Argentinos suspendió un ramal clave con destino a Buenos Aires hasta nuevo aviso: qué pasará con los pasajeros

La empresa habló de “tareas de revisión solicitadas por el concesionario de vías”, pero no precisó cuánto durará la medida ni cuándo volverán a funcionar los trenes.

Los servicios de trenes de larga distancia que conectan la ciudad de Córdoba con Buenos Aires y Tucumán fueron suspendidos hasta nuevo aviso, según informó la empresa Trenes Argentinos.

La medida, que también afecta al servicio regional Córdoba–Villa María, responde a “tareas de revisión solicitadas por el concesionario de vías”, según indicó la compañía estatal en un comunicado.

Aunque la empresa no precisó la magnitud de los trabajos ni el tiempo estimado que demandarán las tareas, aclaró que la suspensión se mantendrá “hasta nuevo aviso”.

Esta falta de detalles generó inquietud entre los usuarios frecuentes del servicio, que ven en el tren una opción de transporte más accesible y menos complicada para el día a día.

La interrupción impacta tanto en los viajes de larga distancia como en los traslados diarios de corta distancia dentro de la provincia de Córdoba. El servicio regional entre Córdoba y Villa María, utilizado por trabajadores, estudiantes y familias que se movilizan entre ambas ciudades, también quedó suspendido sin fecha de reanudación.

Desde Trenes Argentinos remarcaron que la medida fue dispuesta “por solicitud del concesionario de vías para tareas de revisión”, aunque no ofrecieron precisiones sobre el tipo de mantenimiento que se realizará ni sobre los sectores específicos que serán intervenidos. Tampoco se informó si la suspensión responde a una cuestión preventiva o a posibles daños estructurales detectados en el trazado ferroviario.

La situación generó numerosas consultas y reclamos en redes sociales, donde los pasajeros manifestaron su preocupación por la falta de alternativas de transporte a precios accesibles. Muchos de ellos destacaron que el tren representa un medio seguro y económico para cubrir trayectos interprovinciales que, en ómnibus, pueden costar hasta tres veces más.

El tramo ferroviario Córdoba–Buenos Aires, que recorre más de 700 kilómetros y tiene paradas en ciudades como Villa María, Río Cuarto y Rosario, es uno de los más utilizados del interior del país. Además, el ramal Córdoba–Tucumán constituye un enlace clave entre el centro y el norte argentino.

Por el momento, Trenes Argentinos no estableció una fecha para la reanudación del servicio y recomendó a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales para recibir actualizaciones. La compañía señaló que las tareas de revisión buscan garantizar la seguridad de los pasajeros y la integridad de la infraestructura ferroviaria antes de reactivar los recorridos.