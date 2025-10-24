Alerta naranja por tormentas: dónde y hasta qué hora llueve este sábado 25 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional emitió su pronóstico del clima para el fin de semana, alertando por abundantes precipitaciones en Buenos Aires.

Lluvias y tormentas en Argentina. Foto: NA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó su pronóstico del clima para el inicio del fin de semana de las elecciones legislativas, el cual comenzará con alerta naranja y amarilla por lluvias y tormentas.

El mapa de alertas por tormentas para este sábado

Según el SMN, las áreas más afectadas por las lluvias serían el norte, el AMBA y el este de la Provincia.

Allí se esperan tormentas fuertes o localmente severas, que podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas mayores a los 100 km/h.

Alerta por tormentas. Foto: Gobierno PBA

En cuanto a la alerta amarilla, el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h, con valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm.

Cuándo deja de llover en Buenos Aires

Según el SMN, el clima el fin de semana será de la siguiente manera:

Sábado 25 de octubre : mínima de 16 grados y máxima de 21 grados, con tormentas fuertes durante la madrugada y chaparrones por la mañana. Las lluvias se irán a la tarde, cuando el cielo pase a estar mayormente nublado. La noche estará parcialmente nublada.

Domingo 26 de octubre: mínima de 12 °C y máxima de 23 °C. No se esperan lluvias en Buenos Aires. El cielo estará parcialmente nublado.

Recomendaciones ante tormentas y lluvias

Para caso de tormentas fuertes y lluvias, se recomienda:

En caso de encontrar alguna calle anegada, no circular por ella.

No colocar macetas ni sillas de plástico y retirar las colocadas en ventanas o balcones que, por acción del viento, puedan ser arrastradas al vacío provocando en su caída consecuencias lamentables.

Tener sumo cuidado con tendederos y todo elemento que pueda provocar riesgos a terceros.

Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etc.

No manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.

No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados, ya que esto produce serios inconvenientes en el normal sistema de desagües pluviales.

Depositar los residuos siempre dentro de los contenedores y no dejar bolsas en la calle, ya que podrían tapar sumideros.

En caso de vientos fuertes o en momentos de lluvia, evitar trasladarse en zonas arboladas.

No tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

A los automovilistas: