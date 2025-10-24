¿Elecciones bajo lluvia en Buenos Aires?: qué dice el pronóstico del clima sobre el domingo 26 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio detalles acerca de las previsiones climáticas para la jornada de los comicios legislativos en el territorio bonaerense.

Padrón electoral, elecciones, votación. Foto: NA

El próximo domingo 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas 2025 en todo el país, donde se votarán a diputados y senadores para el Congreso. En medio de un fin de semana con tormentas en Buenos Aires, el pronóstico del clima advirtió sobre las condiciones que se darán durante la jornada de los comicios.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, puede haber buenas noticias en cuanto a lo climático para el día de elecciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Elecciones, votación. Foto: NA

Cómo estará el clima durante las elecciones 2025 en Buenos Aires

Durante el domingo 26, el pronóstico apunta a que habrá un cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día, sin probabilidades de lluvias hasta el momento.

De todos modos, destaca una baja sostenida en la temperatura, ya que la mínima será de 10°, mientras que la máxima tocará los 23°. Además, aparecerán vientos que pueden alcanzar los 22 kilómetros por hora, con dirección norte y noroeste.

El pronóstico para el día de las elecciones 2025 en Buenos Aires. Foto: SMN

La falta de lluvias en el panorama indica que se podrá acudir a los centros de votación sin tener que contar con paraguas o complicaciones para llegar.

Cabe mencionar que el fin de semana tendrá tormentas en Buenos Aires, más allá de que no se extiendan al domingo 26 de octubre.

Tormentas durante el fin de semana en Buenos Aires

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que hay una alerta amarilla vigente por tormentas, que se mantendrá hasta el sábado 25 de octubre.

Las previsiones indican que habrá tormentas fuertes durante la madrugada, mientras que a la mañana pasarán a ser chaparrones, ambos fenómenos con una probabilidad del 70%.

Tormentas hasta el sábado 25 de octubre en Buenos Aires. Foto: SMN

La nubosidad mejorará con el paso de las horas, ya que a la tarde el cielo estará mayormente nublado, mientras que a la noche pasará a estar parcialmente nublado.

Un punto a tener en cuenta es que se darán importantes ráfagas desde la madrugada, que permanecerán en Buenos Aires hasta la tarde. Se esperan vientos de hasta 60 kilómetros por hora, algo que complicarán aún más las condiciones.

Alerta amarilla por lluvias sobre Buenos Aires. Foto: SMN

