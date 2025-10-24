Choque de trenes en San Miguel: dos formaciones del Urquiza colisionaron en la estación General Lemos

Producto del incidente, se registraron al menos 12 heridos leves, que fueron trasladados al Hospital Larcade.

Choque de trenes de la línea Urquiza en la estación General Lemos.

El jueves por la noche tuvo un importante choque entre dos trenes pertenecientes al Ferrocarril General Urquiza. El hecho ocurrió en la estación General Lemos, en San Miguel, donde se registraron al menos 12 heridos.

Cabe aclarar que las personas afectadas sufrieron heridas leves, por lo que no hubo que lamentar golpeados ni dañados en mayor nivel.

Choque de trenes de la línea Urquiza en la estación General Lemos. Foto: X

Fuentes policiales informaron que la colisión se produjo poco antes de las 20, cuando ambas formaciones ingresaban a la estación terminal de esa zona del partido de San Miguel, en el noroeste del conurbano, cada una por vías separadas.

En la zona de cambio de vías, el tren que se dirigía hacia Federico Lacroze -una de las cabeceras de la línea- descarriló, colisionando lateralmente contra el otro, según los reportes iniciales.

Choque entre dos trenes de la línea Urquiza en la Estación Gral. Lemos. Video: x mauroszeta.

Así lo confirmó el conductor del tren número 11, que se salió de las vías, Cristian Sánchez (38 años), quien resultó ileso, al igual que su colega que estaba al mando de la otra formación, Carlos Araujo, de 31 años.

En tanto, desde la concesionaria Metrovías, cuyo contrato fue renovado recientemente, caracterizaron el hecho como un “rozamiento” entre las formaciones y se limitaron a informar que las causas del hecho “se encuentran bajo investigación”.

Más allá de la calificación que le dio Metrovías al siniestro, las consecuencias del choque en ambos trenes eran elocuentes: hierros retorcidos y serios daños en el interior de ambas formaciones, con asientos destrozados y el pánico generalizado entre los pasajeros.

Apenas se produjo el impacto se cortó la luz en el interior de los trenes, lo que le dio más dramatismo a una situación de por sí traumática.

En total, doce personas fueron atendidas por el SAME, la mayoría con golpes leves, aunque un hombre fue derivado un hospital zonal con cortes en las piernas.

Hasta ahora fueron identificados siete de los heridos, todos trasladados por el SAME al Hospital Larcade: Walter Cuestas (52 años); José Fernández Larramendia (48); Mariano Pucheco (32); Emanuel Ramírez (32): Lucas Pauricio (43); Carlos Barrionuevo (35) y Sylen Narváez (24). Además, otros heridos se acercaron por sus propios medios al mismo nosocomio.