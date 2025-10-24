El rojo ya fue: los nuevos colores que se imponen y marcan tendencia para la Navidad 2025

En las fiestas de 2025 los colores tradicionales quedarán en el cajón. Ahora, el estilo contemporáneo marca tendencia.

Navidad Foto: Pinterest

La moda cambia todo el tiempo y tal es así que hasta desplazó los colores tradicionales de la Navidad: el rojo y el verde. Aunque se trata de dos tonos indiscutidos de las festividades, este 2025 le cederán su lugar a una nueva paleta mucho más suave, versátil y sofisticada. Esta temporada festiva llega con una propuesta decorativa que privilegia el minimalismo, la sustentabilidad y la armonía con los espacios modernos.

Según expertos en moda y en diseño, los colores intensos ya no son la primera elección de este año, y en su lugar, se imponen las tonalidades que transmiten calma y elegancia, como los colores pasteles. Este tipo de prendas además puede reutilizarse año tras año.

Navidad Foto: Pinterest

La selección de colores este año es casi una declaración de principios: lejos del consumo excesivo y de los rojos estridentes que deberían usarse durante la Nochebuena, este giro refleja ropa reutilizable, adornos minimalistas y un nuevo grito de la moda acercándose a la temporada de verano 2026.

Los colores que serán tendencia esta Navidad

Tonos neutros: blanco roto, beige y gris, perfectos para generar ambientes serenos y refinados.

Metálicos suaves: dorado, cobre y plateado aportan un toque festivo sin caer en excesos.

Pasteles invernales : rosa palo, azul cielo y verde menta, ideales para dar un aire fresco y actual, reemplazando al clásico verde bosque.

Combinaciones equilibradas: la clave está en mezclar estas gamas con criterio, logrando un efecto visual impactante, pero sin recargar.

Dos opciones de looks para Navidad y Año Nuevo con aires minimalistas

Elegancia natural

Para quienes prefieren un estilo más descontracturado, pero con mucha presencia, este look combina un vestido midi en tono beige claro o blanco roto, de lino o algodón, con una caída fluida y liviana, ideal para una noche cálida.

Se acompaña con sandalias bajas o mules doradas, de acabado opaco, que suman un toque festivo sin exagerar. Los accesorios en tonos cobre o bronce, como unos aros grandes o varias pulseras finitas, aportan brillo con discreción.

Inspiración para Navidad Foto: Pinterest

El pelo puede llevarse suelto con ondas naturales o recogido en un rodete bajo, bien relajado. El maquillaje sigue la misma línea: piel luminosa, sombras en tonos tierra y labios nude, para un efecto natural pero prolijo.

Look 2: Sofisticación pastel

Este look es perfecto si buscás algo un poco más arreglado, pero sin perder la frescura. La base es un top de satén en rosa palo o azul cielo, bien suave al tacto y con caída elegante, combinado con un pantalón palazzo blanco o gris perla que aporta movimiento y estilo.

Inspiración para looks de Navidad Foto: Pinterest

Los zapatos pueden ser stilettos o mocasines de punta cerrada en tono plateado suave, que acompañan sin robar protagonismo. La cartera tipo clutch, también metálica pero discreta, cierra el conjunto.

El peinado puede ser lacio con raya al medio o una trenza cocida prolija. En cuanto al maquillaje, la propuesta suma un toque shimmer: delineado fino, iluminador en los puntos clave del rostro y un gloss rosado claro para los labios.