Llega FUTTTURA, el festival de Tini: 3 ideas de maquillaje para completar el look futurista

La vuelta de Tini Stoessel al escenario tiene a todas pensando en sus outfits y un maquillaje acorde a la temática futurista, tecnológica e interestelar. Estas son las mejores ideas para resaltar tu rostro.

Tini Stoessel presenta Futttura. Foto: Instagram @futttura.25

FUTTTURA, el festival de Tini Stoessel que arranca este fin de semana en Tecnopolis, Buenos Aires, promete tener una puesta en escena pocas veces vista en el país. Se trata de un show de tres horas donde la artista recorrerá todas sus “Eras”, acompañado de juegos interactivos, espacios para fans y mucha diversión durante todo el día.

Y como se trata de un evento de tal magnitud, el outfit y el maquillaje tienen que estar a la altura. Aunque el concepto es “futurista”, la propia Tini aconsejó a sus seguidoras asistir cómodas para disfrutar de la jornada sin complicaciones. Aun así, el makeup sigue siendo un elemento clave para completar el look.

Tini Stoessel presenta Futttura. Foto: Instagram @futttura.25

Lejos de ser complicado, pensar en las nuevas tendencias puede ayudarte a crear un maquillaje futurista ideal para la ocasión. Solo necesitás tener en cuenta tres claves: mucho brillo, delineador plateado y algo de gloss. A continuación, algunas ideas para inspirarte y diseñar tu estilo para el festival.

FUTTTURA: 3 ideas de makeup para disfrutar el festival de Tini Stoessel

Mirada cósmica con destellos intergalácticos

Si querés un maquillaje que atrape todas las miradas, apostá por un look galáctico, con sombras en tonos rosa profundo, violeta, plateado y negro carbón, mezcladas para simular el efecto del cielo al atardecer. Aplicá pigmentos brillantes o glitter fino en el centro del párpado y en el lagrimal para un toque de luz cósmica.

¿La inspiración? El tema “El Cielo” será la mejor compañía para recrear este make up. Podés sumar pequeñas estrellas adhesivas o puntos metálicos en el contorno de los ojos para potenciar el efecto espacial.

Maquillaje futurista Foto: Pinterest

Como bonus track, un delineado plateado o blanco puede ayudarte a abrir la mirada y darle un aire más sofisticado y futurista.

Delineado gráfico con trazos de neón

El delineado gráfico sigue marcando tendencia en los festivales. En lugar del clásico cat eye, animate a líneas abstractas, dobles delineados o trazos flotantes en colores eléctricos: fucsia, verde lima, azul o blanco mate.

Combiná con máscara de pestañas colorida para sumar dramatismo y un toque retrofuturista.

maquillaje futurista Foto: Pinterest

Importante: usá delineadores líquidos o en gel a prueba de agua, ideales para resistir el calor, el baile y las largas horas de festival.

Podés bailar al ritmo de “Te quiero más” mientras elegís el color perfecto para tu tono de piel.

Ojos con gemas y cristales: el estilo “galáctico chic”

Inspirado en la estética space glam del video “La Original”, donde Tini posa junto a Emilia en una gran pasarela, este look propone convertir los ojos en una constelación de brillo.

Aplicá gemas o cristales pequeños en el contorno de los ojos, en la sien o sobre las cejas. Combiná con sombras satinadas en tonos celeste, violeta o plata, y mantené el resto del rostro natural: piel fresca, labios nude y mucho iluminador para reflejar la luz.

Maquillaje futurista Foto: Pinterest

Extra tip: usá pegamento para pestañas o adhesivos hipoalergénicos para que las gemas se mantengan firmes durante todo el show.

El espíritu de FUTTTURA es celebrar la creatividad, la energía y la conexión con la música. Y el maquillaje es la herramienta perfecta para expresar ese universo de colores, brillos y emociones que propone Tini.