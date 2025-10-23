Suspenden el recital de Tini en Tecnópolis por mal clima: cuál es la nueva fecha de Futttura

Con ocho funciones agotadas, el inicio del festival Futtura tuvo que suspenderse debido a las condiciones climáticas adversas y por la seguridad de los asistentes. La nueva fecha confirmada.

Tini Stoessel presenta Futttura. Foto: Instagram @futttura.25

Tini iba a presentarse este 24 de octubre en Tecnópolis con su festival Futtura, una ambiciosa propuesta que agotó entradas en todas sus fechas. Sin embargo, debido al mal clima pronosticado para el viernes, el show tuvo que ser cancelado. Para tranquilidad de los fanáticos, ya se anunció la nueva fecha para quienes tenían entradas para ese día.

El comunicado de Tini Stoessel tras la cancelación de FUTTTURA

“Con el corazón partido y mucha frustración, después de casi un año de preparativos para Futttura, tener que informar que el primer show se pospone para el lunes 27 de octubre, por condiciones meteorológicas adversas, me pone extremadamente triste”, compartió la cantante a través de su cuenta de X.

Suspenden el recital de Tini. Foto: X @TiniStoessel

“Se lo mucho que esperaron para este día, el esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañando, y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana. Este tipo de situaciones me exceden completamente, no puedo hacer nada más que entender que es por el bien y la seguridad de todos. Ojalá esta historia hubiese sido distinta. Lxs amo con toda mi vida TINI”, concluyó.

El comunicado de FUTTTURA

“Con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar del público, de los artistas y de todas las personas involucradas en la producción del evento, debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas, lamentablemente nos vemos obligados a reprogramar el show del día 24 de octubre al día 27 de octubre en Tecnópolis y a la misma hora”, comunicó la producción de FUTTTURA.

“Las entradas del día viernes 24 de octubre tendrán validez para el día lunes 27 de octubre sin necesidad de cambio. En caso de no poder asistir el día 27, se podrá pedir la devolución del dinero en info@fullticket.com. Agradecemos la comprensión y el acompañamiento de todos", informaron desde la organización.

Las fechas de Futttura

Tini Stoessel se presentará en Tecnópolis con su festival Futtura en las siguientes fechas:

25 de octubre de 2025

27 de octubre de 2025 (reprogramado del 24 de octubre)

31 de octubre de 2025

1 de noviembre de 2025

2 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025

8 de noviembre de 2025

15 de noviembre de 2025

A pesar de la postergación, el festival Futtura promete convertirse en uno de los shows más ambiciosos de Tini Stoessel, combinando música, tecnología y moda en una experiencia única para sus fanáticos.