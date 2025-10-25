Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de octubre de 2025

Clima de hoy

Clima en Buenos Aires por la mañana

Esta mañana en Buenos Aires, se anticipa un día con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 5.6°C, mientras que se espera que la máxima alcance los 15.7°C. Habrá un viento moderado con una velocidad media de hasta 10 km/h, y la humedad relativa será del 92%. Si necesitas más detalles sobre el clima en Argentina, puedes informarte en el enlace facilitado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y noche, el tiempo continuará con condiciones despejadas. Las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando un máximo de 15.7°C y la zona verá una caída a los 5.6°C hacia la noche. Los vientos permanecerán estables con ráfagas de hasta 21 km/h. Según los reportes astronómicos, la puesta del sol será a las 17:52, mientras que el amanecer ocurrió a las 08:05.

Nota: Se recomienda llevar abrigo durante la mañana y la noche debido a las bajas temperaturas.