Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de octubre de 2025

Clima de hoy
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 25 de octubre de 2025, 06:01

Clima en Buenos Aires por la mañana

Esta mañana en Buenos Aires, se anticipa un día con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 5.6°C, mientras que se espera que la máxima alcance los 15.7°C. Habrá un viento moderado con una velocidad media de hasta 10 km/h, y la humedad relativa será del 92%. Si necesitas más detalles sobre el clima en Argentina, puedes informarte en el enlace facilitado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y noche, el tiempo continuará con condiciones despejadas. Las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando un máximo de 15.7°C y la zona verá una caída a los 5.6°C hacia la noche. Los vientos permanecerán estables con ráfagas de hasta 21 km/h. Según los reportes astronómicos, la puesta del sol será a las 17:52, mientras que el amanecer ocurrió a las 08:05.

Nota: Se recomienda llevar abrigo durante la mañana y la noche debido a las bajas temperaturas.