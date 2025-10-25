Temporal en el AMBA: más de 30 mil usuarios sin luz por las fuertes lluvias

Tras las fuertes tormentas, distintos puntos del Conurbano bonaerense y algunos barrios porteños fueron afectados por cortes de luz. Además, hay calles cortadas y reducción de tránsito.

Cortes de luz. Foto NA

El intenso diluvio que cayó sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano provocó serias afectaciones en los servicios de transporte y energía eléctrica, por lo que perjudicó a decenas de miles de pasajeros y limitando la circulación.

Cerca de las 10:00 se contabilizaban más de 30 mil usuarios sin suministro: el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que los afectados ascendían a 33.059: 11.462 correspondientes a la empresa Edenor y 21.597 a Edesur.

Corte de luz.

Durante las primeras horas de la mañana, los focos más importantes de barrios sin luz se dieron en el sur y en el norte del conurbano bonaerense, siendo Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús, Lomas de Zamora, General San Martín, Moreno y 3 de Febrero los municipios más afectados.

Mientras que los barrios porteños de Flores, Floresta, Parque Avellaneda y Villa Urquiza concentran gran parte de los cortes. En total, hay 33.059 usuarios sin suministro eléctrico. Durante las primeras horas de la mañana, cayeron cerca de 100 milímetros de agua en el AMBA, donde rige una alerta naranja por lluvias fuertes y persistentes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Fuertes inundaciones tras las lluvias en el AMBA. Foto: Redes sociales

Temporal en el AMBA: problemas en el transporte público por las lluvias

En cuanto al transporte ferroviario, el servicio del ramal Ezeiza del tren Roca se vio limitado, cubriendo solo el tramo Plaza Constitución-Temperley y Llavallol-Ezeiza. La interrupción se debió al anegamiento de las vías en la localidad de Turdera, a la vez que el ramal Cañuelas-Lobos no opera debido a “obras programadas en la traza”.

Fuertes inundaciones tras las lluvias en el AMBA. Foto: Redes sociales

Estos inconvenientes se sumaron a los anegamientos en la Avenida General Paz, que quedó bajo agua tras la caída de 100 milímetros de agua en dos horas. Por su parte, Juan Salari, secretario de Mantenimiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, indicó que el agua comenzó a bajar y que “el caudal del arroyo Medrano ya lo tenemos al 98%”, lo que produce un alivio en la zona.

No obstante, el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, sostuvo previamente que la situación en la General Paz “es muy grave” y que los barrios más afectados en CABA eran Villa Devoto, Villa Pueyrredón y Liniers.