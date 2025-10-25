Alertas por fuertes lluvias y vientos en Buenos Aires: hasta qué hora sigue la lluvia tras el cambio en el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió acerca de dos fenómenos, que golpean con fuerza el AMBA.

Alerta por tormentas este domingo 16 de febrero. Foto: NA.

Las lluvias parecen tener un gran protagonismo en el comienzo del fin de semana en Buenos Aires. Este sábado 25 de octubre inició con importantes tormentas y vientos, que llevaron a un cambio importante en el pronóstico, ya que las precipitaciones se mantendrán sobre el territorio bonaerense por más tiempo del esperado.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está bajo dos alertas, además de que el agua se extenderá por algunas horas más.

Lluvia, tormenta. Foto: NA.

Hasta cuándo siguen las lluvias en Buenos Aires

En detalle, el pronóstico apunta que, tras las tormentas fuertes de la madrugada, en la mañana hay lluvias fuertes y por la tarde se darán lluvias aisladas, en lo que marcaría la despedida de las precipitaciones en la zona. Estos fenómenos están acompañados por ráfagas que tocarán los 69 kilómetros por hora a lo largo de la mañana, algo que suma complicaciones.

Fuertes lluvias este sábado 25 de octubre en Buenos Aires. Foto: SMN

Alertas por lluvias y vientos sobre Buenos Aires

Cabe recordar que el SMN tiene vigentes dos alertas para Buenos Aires, una por lluvias y otra por vientos. Además, durante la madrugada colocó en distintas localidades un aviso a corto plazo por la aparición de lluvias intensas que golpean al AMBA.

Las dos advertencias que pesan sobre la zona culminarán al comenzar la tarde. De todos modos, se espera intensidad en ambos fenómenos, algo que ya ocurrió durante la madrugada.

“El área será afectada por lluvias localmente fuertes y persistentes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, los cuales podrían ser superados localmente”, apuntó el SMN en su texto acerca de la alerta naranja por lluvias. Este tipo de advertencia hace referencia a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Alerta naranja sobre el AMBA por lluvias fuertes. Foto: SMN

Con respecto al viento, indico que “el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”.

Alerta amarillo sobre el AMBA por fuertes vientos. Foto: SMN

Cabe mencionar que comenzarán a mejorar las condiciones desde la noche, cuando ya no se registrarán lluvias y el cielo estará parcialmente nublado.

Cómo estará el clima el domingo de elecciones 2025 en Buenos Aires

La buena noticia es que el domingo 26 de octubre no se esperan lluvias en el AMBA, algo que ayudará a la concurrencia de la votación.

El clima en Buenos Aires para el 26 de octubre, el día de elecciones legislativas 2025. Foto: SMN

La mínima esperada es de 10°, mientras que la máxima tocará los 23°. En cuanto a la nubosidad, el cielo estará algo nublado por la madrugada, mientras que en el resto del día se mantendrá parcialmente nublado.