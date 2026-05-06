Llegan tres días de lluvias a Buenos Aires. Foto: NA

El clima vuelve a complicarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con un escenario marcado por tormentas severas, lluvias intermitentes y un aumento sostenido del viento. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan tres días consecutivos de inestabilidad sobre la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, en un contexto que también anticipa la llegada del frío tras el paso del sistema frontal.

La combinación de alta humedad, presión en descenso y circulación de aire desde el sur provoca un cambio brusco en las condiciones del tiempo, obligando a mirar el pronóstico casi hora por hora para entender hasta cuándo llueve y en qué momento comienza la mejora.

Tormentas severas en el AMBA y 3 días de lluvias intermitentes

De acuerdo con los modelos meteorológicos, el AMBA entró este miércoles bajo la influencia de un sistema frontal activo que provoca tormentas severas de manera intermitente durante al menos tres días consecutivos.

Cabe destacar que las precipitaciones no serán constantes, pero sí repetidas, con momentos de lluvia intensa seguidos por breves pausas.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

Este patrón afectará tanto a la Ciudad de Buenos Aires como al Gran Buenos Aires, con mayor impacto durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana, cuando la atmósfera presenta mayor inestabilidad. En algunas franjas horarias podrían registrarse chaparrones fuertes, abundante caída de agua en cortos períodos y actividad eléctrica.

Llegan días muy ventosos y empeora la sensación térmica

Además de la lluvia, el otro gran protagonista del pronóstico será el viento. Se esperan días muy ventosos, con ráfagas que no solo acompañarán a las tormentas, sino que continuarán incluso después de que las lluvias pierdan intensidad.

El aumento del viento tendrá un doble efecto: por un lado, potenciar la fuerza de las tormentas, y por otro, hacer descender la sensación térmica, especialmente durante la noche y la madrugada. Este combo comenzará a sentirse con más fuerza hacia el final del período inestable.

¿Hasta cuándo llueve y cuándo mejora el tiempo?

Las lluvias intermitentes se extenderán hasta el sábado 9 de mayo, aunque no con la misma intensidad de principio a fin. La mejora llegará de manera gradual, primero con una disminución de las precipitaciones y luego con el ingreso del aire frío que estabilizará la atmósfera.

Hacia el cierre del período, el pronóstico indica menos lluvias, cielos parcialmente nublados y temperaturas más bajas, dando por finalizado el tramo más activo del mal tiempo. Sin embargo, el clima seguirá fresco y ventoso, dejando en claro que el cambio llegó para quedarse.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad

Jueves 7 de mayo: temperatura mínima de 16 °C y máxima de 20 °C. Lloverá durante todo el día. También se esperan ráfagas de hasta 59 km/h.

Viernes 8 de mayo: 8 °C de mínima y 14 °C de máxima. Ráfagas de hasta 59 km/h y 40% de probabilidad de lluvias todo el día.

Sábado 9 de mayo: 9 °C de mínima y 14 °C de máxima con vientos fuertes y grandes chances de lluvias.

Domingo 10 de mayo: mínima de 7 °C y máxima de 16 °C. Cielo despejado y sin lluvias ni vientos fuertes.

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