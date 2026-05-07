Hasta cuándo sigue la lluvia en el AMBA Foto: NA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un jueves marcado por la inestabilidad: llueve por momentos, el cielo se mantiene cubierto y el viento del sector sur suma ráfagas que pueden complicar la circulación, sobre todo en zonas abiertas. La combinación de humedad alta, chaparrones aislados y viento sostenido deja una sensación térmica más baja que la que marca el termómetro.

Cómo estará el tiempo hoy en el AMBA: lluvia intermitente y viento protagonista

Para este jueves 7 de mayo, el pronóstico indica mínima cercana a 15°C y máxima alrededor de 20°C, con chances de precipitaciones que se mueven entre el 40% y el 70% en distintos tramos del día. En paralelo, se esperan vientos del sur con velocidades en torno a 23 a 31 km/h y ráfagas que pueden ubicarse entre 42 y 59 km/h, un combo típico de jornadas posteriores al pasaje de un frente frío.

Clima; frío; viento Foto: NA (Damián Dopacio)

En la Ciudad de Buenos Aires, algunos reportes detallan que durante la mañana pueden darse episodios de lluvia y lloviznas (con estimaciones de milímetros acumulados en la primera parte del día) y que hacia la tarde tendería a disminuir la probabilidad de lluvia, aunque el viento se mantiene.

La clave del día: cuándo “afloja”

Si estás planificando traslados, el patrón esperado es el de mejora gradual: menos agua hacia la tarde/noche, pero con ráfagas todavía presentes. Por eso, aunque la lluvia se corte por ratos, la recomendación práctica es no confiarse: con viento fuerte, cualquier chaparrón aislado puede reducir visibilidad y generar anegamientos puntuales.

Alerta por viento: dónde puede pegar más fuerte

Además del AMBA, el escenario de esta jornada incluye áreas del país con advertencias por fenómenos intensos. En particular, se reporta alerta amarilla por vientos con valores típicos de 35 a 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h en distintas zonas, especialmente fuera del núcleo del AMBA.

Lluvias y tormentas. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Recordá: alerta amarilla no significa “catástrofe”, pero sí implica posibles daños y riesgos de interrupciones momentáneas en actividades cotidianas, especialmente si hay objetos sueltos, cartelería, ramas o estructuras expuestas.

Cómo sigue el tiempo el viernes: baja fuerte la temperatura

El cambio más notorio llega después del jueves: para el viernes, se anticipa un descenso marcado, con mínima cercana a 8°C y máxima alrededor de 14°C. Las lluvias podrían continuar en la madrugada y la mañana con menor probabilidad (valores del orden del 10% al 40%), mientras el viento del sur seguiría influyendo en la sensación térmica.

Fin de semana: ¿cuándo se estabiliza de verdad?

De acuerdo con el panorama semanal difundido por reportes basados en el SMN, el sábado todavía puede mantener aire frío (máximas en torno a 14°C y viento moderado), pero ya con baja chance de lluvia. Y desde el domingo se perfila una mejora más clara: cielos más despejados, sin precipitaciones y temperaturas que empezarían a recuperarse lentamente (máximas alrededor de 16°C).

Recomendaciones rápidas (lluvia + viento)