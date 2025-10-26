Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 26 de octubre de 2025

Clima Santa Fe

En Santa Fe, el clima de hoy se presentará parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 7.9°C. A lo largo del día, la sensación climática fresca predominará con una probabilidad de precipitación casi nula y una humedad máxima del 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde, las temperaturas en Santa Fe ascenderán alrededor de los 18.5°C, mientras se mantiene el cielo parcialmente nuboso. Se pronostica que los vientos alcanzarán velocidades de hasta 21 km/h, aportando un ligero frescor. Ya entrada la noche, la temperatura comenzará a descender, volviendo a valores más cercanos a los de la mañana. Sin embargo, el clima seguirá manteniendo su patrón de nublados sin lluvia en el horizonte.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe

Es recomendable usar vestimenta cómoda y ligera pero estar preparado para condiciones más frescas por la noche. No olvidar llevar una chaqueta ligera para protegerse del viento.