Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 26 de octubre de 2025

domingo, 26 de octubre de 2025, 06:04

En Santa Fe, el clima de hoy se presentará parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 7.9°C. A lo largo del día, la sensación climática fresca predominará con una probabilidad de precipitación casi nula y una humedad máxima del 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde, las temperaturas en Santa Fe ascenderán alrededor de los 18.5°C, mientras se mantiene el cielo parcialmente nuboso. Se pronostica que los vientos alcanzarán velocidades de hasta 21 km/h, aportando un ligero frescor. Ya entrada la noche, la temperatura comenzará a descender, volviendo a valores más cercanos a los de la mañana. Sin embargo, el clima seguirá manteniendo su patrón de nublados sin lluvia en el horizonte.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe

Es recomendable usar vestimenta cómoda y ligera pero estar preparado para condiciones más frescas por la noche. No olvidar llevar una chaqueta ligera para protegerse del viento.