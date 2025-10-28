Calendario runner 2025: todas las carreras que quedan antes de que termine el año
Se acerca el final del año, sube la temperatura y el calendario runner sigue activo. Si bien el invierno y el otoño son las estaciones ideales para buscar los mejores tiempos, el verano también tiene su encanto, ya que representa un gran desafío para este deporte.
Que sea más difícil no significa que no haya que calzarse las zapatillas y salir a correr nuevas carreras, y nada mejor que hacerlo acompañado de miles de personas que comparten la misma pasión.
Desde distancias cortas hasta desafíos de aventura, noviembre y diciembre traen eventos para todos los niveles, en distintas zonas de Buenos Aires y otras provincias. Carreras nocturnas, 10K, 21K, circuitos urbanos y aventuras de varios días esperan a quienes quieran cerrar el año con kilómetros y adrenalina.
Carreras y eventos de running en noviembre y diciembre
Noviembre
Sábado 1 de noviembre — 20:30 h
- Halloween Run – Vicente López
- Distancia: 5K
- Organiza: Sportfacilities
Domingo 2 de noviembre — 8:00 h
- Seguros Corre – Vicente López
- Distancias: 3K, 5K y 10K
- Organiza: Sportfacilities
Domingo 2 de noviembre — 8:00 h
- 10K de Puma – San Isidro
- Distancia: 10K
- Organiza: Ñandú Asociación
Domingo 9 de noviembre — 7:00 h
- 21K de Mar del Plata – New Balance
- Distancia: 21k, 10k y 5k
- Organiza: Sportfacilities
Domingo 9 de noviembre — 8:00 h
- Carrera Celeste – Costanera Sur
- Distancias: 10K y 3.5K
- Organiza: Club de Corredores
Domingo 9 de noviembre — 8:00 h
- Carrera UNICEF – Alcorta y Dorrego, Palermo
- Distancias: 10K y 2K
- Organiza: Club de Corredores
Jueves 13 de noviembre — 19:30 h
- J.P. Morgan Corporate Challenge – Vicente López
- Distancia: 5.6K
- Organiza: Club de Corredores
Domingo 16 de noviembre — 7:30 h
- Hoka Run – Alcorta y Dorrego, Palermo
- Distancias: 10K y 5K
- Organiza: Club de Corredores
Sábado 22 de noviembre — 14:00 h
- La Milla Urbana de New Balance – Buenos Aires
- Distancia: 1600 m
- Organiza: Sportfacilities
Sábado 29 de noviembre — 20:00 h
- Adidas Night Run – Puerto Madero
- Distancia: 10K
- Organiza: Ñandú Asociación
Domingo 30 de noviembre — (Aventura)
- La Etapa – Villa La Angostura
- Distancias: 33K y 15K
- Organiza: Club de Corredores
Diciembre
Del 1 al 7 de diciembre — Carrera aventura
- El Cruce Saucony – Patagonia
- Distancia total: 100K en 3 días
Domingo 14 de diciembre — 7:30 h
- Circuito de las Estaciones (Edición verano) – Palermo
- Distancias: 10K y 5K
- Organiza: Club de Corredores
Miércoles 31 de diciembre — 8:00 h
- San Silvestre – Obelisco (CABA)
- Distancia: 8K
- Organiza: Sportfacilities