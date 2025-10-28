Calendario runner 2025: todas las carreras que quedan antes de que termine el año

Noviembre y diciembre traen opciones para todos: desde distancias cortas hasta aventuras de varios días. Carreras nocturnas, 10K, 21K y circuitos urbanos invitan a cerrar el año con kilómetros y emoción.

Maratón de Buenos Aires. Foto: Graciela Zanitti | iloverunn.com.ar

Se acerca el final del año, sube la temperatura y el calendario runner sigue activo. Si bien el invierno y el otoño son las estaciones ideales para buscar los mejores tiempos, el verano también tiene su encanto, ya que representa un gran desafío para este deporte.

Que sea más difícil no significa que no haya que calzarse las zapatillas y salir a correr nuevas carreras, y nada mejor que hacerlo acompañado de miles de personas que comparten la misma pasión.

Desde distancias cortas hasta desafíos de aventura, noviembre y diciembre traen eventos para todos los niveles, en distintas zonas de Buenos Aires y otras provincias. Carreras nocturnas, 10K, 21K, circuitos urbanos y aventuras de varios días esperan a quienes quieran cerrar el año con kilómetros y adrenalina.

Carreras y eventos de running en noviembre y diciembre

Noviembre

Sábado 1 de noviembre — 20:30 h

Halloween Run – Vicente López

Distancia: 5K

Organiza: Sportfacilities

Domingo 2 de noviembre — 8:00 h

Seguros Corre – Vicente López

Distancias: 3K, 5K y 10K

Organiza: Sportfacilities

Domingo 2 de noviembre — 8:00 h

10K de Puma – San Isidro

Distancia: 10K

Organiza: Ñandú Asociación

Puma Run 10k. Foto: Instagram @carrerasmaratonesnandu

Domingo 9 de noviembre — 7:00 h

21K de Mar del Plata – New Balance

Distancia: 21k, 10k y 5k

Organiza: Sportfacilities

Domingo 9 de noviembre — 8:00 h

Carrera Celeste – Costanera Sur

Distancias: 10K y 3.5K

Organiza: Club de Corredores

Domingo 9 de noviembre — 8:00 h

Carrera UNICEF – Alcorta y Dorrego, Palermo

Distancias: 10K y 2K

Organiza: Club de Corredores

Jueves 13 de noviembre — 19:30 h

J.P. Morgan Corporate Challenge – Vicente López

Distancia: 5.6K

Organiza: Club de Corredores

Saucony Baires 15k. Foto: Instagram @clubdecorredoresok

Domingo 16 de noviembre — 7:30 h

Hoka Run – Alcorta y Dorrego, Palermo

Distancias: 10K y 5K

Organiza: Club de Corredores

Sábado 22 de noviembre — 14:00 h

La Milla Urbana de New Balance – Buenos Aires

Distancia: 1600 m

Organiza: Sportfacilities

Sábado 29 de noviembre — 20:00 h

Adidas Night Run – Puerto Madero

Distancia: 10K

Organiza: Ñandú Asociación

Domingo 30 de noviembre — (Aventura)

La Etapa – Villa La Angostura

Distancias: 33K y 15K

Organiza: Club de Corredores

Diciembre

Del 1 al 7 de diciembre — Carrera aventura

El Cruce Saucony – Patagonia

Distancia total: 100K en 3 días

Carrera San Silvestre, un clásico de fin de año. Foto: Instagram @sportsfacilities

Domingo 14 de diciembre — 7:30 h

Circuito de las Estaciones (Edición verano) – Palermo

Distancias: 10K y 5K

Organiza: Club de Corredores

Miércoles 31 de diciembre — 8:00 h