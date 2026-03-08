La media maratón que se corre en uno de los paisajes más imponentes de Argentina Foto: Instagram @meiadascataratas

Las vacaciones van llegando a su fin y el calendario runner empieza a tomar forma con distintas carreras a lo largo de todo el país. Uno de los grandes objetivos de muchos corredores es la Media Maratón de Buenos Aires, un clásico imperdible. Sin embargo, mucho antes, en uno de los paisajes más imponentes de la Argentina se correrán 21K que cada año atraen a corredores y turistas de todo el mundo.

Las Cataratas del Iguazú, sin dudas, son uno de los destinos más impactantes del país. Y para los amantes del running existe una forma aún más especial de recorrerlas: corriendo. Una experiencia única para quienes disfrutan de este deporte que permite desconectar de la rutina y conectar con la naturaleza en su estado más puro.

En ese contexto, la Media Maratón de las Cataratas se consolidó como una de las carreras más impactantes de Argentina. Con el imponente paisaje de las Cataratas del Iguazú como escenario, cada año convoca a más de 5.000 atletas que buscan combinar deporte, turismo y naturaleza en un entorno único.

Cuándo se corre la Media Maratón de las Cataratas

La 17.ª edición de la Media Maratón de las Cataratas, una de las pruebas de running más emblemáticas del país, se llevará a cabo los días 16 y 17 de mayo en el Parque Nacional Iguazú. La organización estima la participación de alrededor de seis mil atletas provenientes de distintos puntos de la Argentina y del exterior.

El sábado 16 se disputará la carrera de 10,5 kilómetros, mientras que el domingo 17 será el turno de los 21K. Además, los corredores tienen la posibilidad de inscribirse en ambas distancias y vivir un fin de semana completo dedicado al running.

Horarios de la Media Maratón de las Cataratas:

Sábado 16 de mayo de 2026: 10,5 km – 8:00

Domingo 17 de mayo de 2026: 21 km (21.097 metros) – 7:00

Dónde se corre la Media Maratón de las Cataratas y cómo es el circuito

El evento se desarrolla íntegramente dentro del área protegida que alberga a las Cataratas del Iguazú, en la provincia de Misiones. Este parque nacional, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, convierte a la carrera en una de las competencias más escénicas del calendario nacional.

El circuito atraviesa distintos sectores de la selva paranaense y ofrece un recorrido rodeado de vegetación exuberante, donde la exigencia deportiva se combina con un entorno natural de características únicas.

Cómo inscribirse en la Media Maratón de las Cataratas

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de la página oficial del evento. Con la inscripción, los corredores reciben un kit que incluye camiseta oficial, sacochila, visera, número de pecho y medalla finisher al completar la carrera, además del acceso al parque el día de la competencia.

Cuántos kilómetros se corren en la Media Maratón de las Cataratas

Como su nombre lo indica, la prueba principal es de 21 kilómetros. Sin embargo, quienes no lleguen a esa distancia también tienen la opción de participar en la carrera de 10,5 kilómetros. La competencia está destinada a corredores mayores de 18 años.

La Media Maratón de las Cataratas se posicionó en los últimos años como una propuesta que combina deporte y turismo. Además de convocar a miles de corredores, genera un importante movimiento de visitantes y un impacto positivo en la actividad económica y turística de Puerto Iguazú durante el fin de semana de la competencia.