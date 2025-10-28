Clima inestable en Buenos Aires: cuánto más bajarán las temperaturas y hasta cuándo durará el frío

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para la continuidad de la semana. El pronóstico extendido.

Frío polar y lluvias en Buenos Aires Foto: NA

La semana sigue con clima inestable en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, ya podrían registrarse algunas lluvias, mientras que se mantienen las bajas temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el martes tendría probabilidad de lloviznas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 5 grados de mínima y 15 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Para el miércoles se mantendría la inestabilidad, con cielo parcialmente nublado en la madrugada, lloviznas en la mañana y cielo mayormente nublado desde la tarde; junto con temperaturas de entre 6 y 17 grados.

El jueves volvería a tener buenas condiciones, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, junto a marcas térmicas de entre 11 y 18 grados.

Para el viernes, el clima mostrará una mejora sostenida durante toda la jornada, con una mínima de 11 °C y una máxima cercana a los 22 °C.