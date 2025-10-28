Clima inestable en Buenos Aires: cuánto más bajarán las temperaturas y hasta cuándo durará el frío

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para la continuidad de la semana. El pronóstico extendido.
Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de octubre de 2025, 10:34
Frío polar y lluvias en Buenos Aires
Frío polar y lluvias en Buenos Aires Foto: NA

La semana sigue con clima inestable en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, ya podrían registrarse algunas lluvias, mientras que se mantienen las bajas temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el martes tendría probabilidad de lloviznas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado.

Jornada electoral con mucho frío Foto: NA

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 5 grados de mínima y 15 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Para el miércoles se mantendría la inestabilidad, con cielo parcialmente nublado en la madrugada, lloviznas en la mañana y cielo mayormente nublado desde la tarde; junto con temperaturas de entre 6 y 17 grados.

También podría interesarte

Queda en Villa Crespo y es el restaurante más buscado de Buenos Aires por su propuesta gastronómica única

Queda en Villa Crespo y es el restaurante más buscado de Buenos Aires por su propuesta gastronómica única

Martín Menem afirmó que no abandonará la presidencia de Diputados: “Le corresponde a La Libertad Avanza”

Martín Menem afirmó que no abandonará la presidencia de Diputados: “Le corresponde a La Libertad Avanza”

Alerta por frío extremo en Argentina, invierno, fresco, ola de frío.
Frío polar y lluvias en Buenos Aires Foto: NA

El jueves volvería a tener buenas condiciones, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, junto a marcas térmicas de entre 11 y 18 grados.

Para el viernes, el clima mostrará una mejora sostenida durante toda la jornada, con una mínima de 11 °C y una máxima cercana a los 22 °C.