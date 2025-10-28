Noche de las Heladerías 2025: cuándo es y qué promociones estarán vigentes

Llega uno de los eventos más dulces del año en el mes de noviembre, celebrando la Semana del Auténtico Helado Artesanal. Cómo disfrutarlo.

Vuelve el evento que todos estaban esperando: la Noche de las Heladerías, que celebrará en todo el país la Semana del Auténtico Helado Artesanal con descuentos especiales, nuevos sabores y actividades superdivertidas en cientos de heladerías de toda la Argentina.

La cita para los fanáticos de este auténtico postre será del 10 al 16 de noviembre, cuya edición estará organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA). Durante siete días seguidos, las heladerías participantes ofrecerán promociones exclusivas, lanzamientos de sabores especiales y actividades para toda la familia, con el objetivo de promover el consumo del helado artesanal argentino, elaborado con ingredientes naturales y técnicas tradicionales.

Helado; heladerías. Foto: Unsplash.

Sin embargo, la noche más esperada será la del jueves 13, ya que desde las 19 horas se realizará la Noche de las Heladerías, un punto máximo para poder disfrutar del mejor helado a precios imperdibles.

Qué se puede esperar este año en la Noche de las Heladerías

Aunque las promociones aún no fueron confirmadas oficialmente, en ediciones anteriores los locales adheridos ofrecieron 2x1 en cucuruchos, potes y kilos, además de combos especiales y degustaciones gratuitas. Se espera una participación masiva en todo el país, con cientos de heladerías artesanales, sumándose a la iniciativa en las principales ciudades y localidades argentinas.

Noche de las Heladerías.

Según las propuestas anteriores, los beneficios serían los siguientes:

Promociones especiales y descuentos

Sabores nuevos creados especialmente para la fecha.

Actividades y juegos en locales adheridos para disfrutar en familia.

Sorteos y beneficios para quienes participen de los sorteos en las cuentas oficiales.

Noche de las heladerías. Foto: Télam.

AFADHYA anunciará en los próximos días el listado de heladerías participantes y las promociones confirmadas en su sitio web y redes sociales oficiales. Se espera que este año supere al 2024 en cuanto a ventas y promociones, ya que cada noviembre se convierte en una verdadera fiesta del sabor y la tradición, donde grandes y chicos disfrutan del helado en todas sus formas.