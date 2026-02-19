Heladería Apporé. Foto: Instagram/apporehelados

La migración venezolana en Argentina no solo trajo costumbres y gastronomía típica —como las arepas que ya se convirtieron en un clásico—, sino que también instaló una forma distinta de conocer el postre helado. En ese cruce de culturas nació Apporé, un proyecto que tiene el objetivo de transportar los recuerdos de la infancia de quienes se fueron de sus raíces, mientras que a la vez invita a los porteños a probar sensaciones nuevas.

La propuesta de esta heladería es sencilla: recrear lo más fielmente los sabores que muchos venezolanos vinculan con su niñez. Sabores como el bati bati, la crema real o el guanábana transportan a los sitios donde los comercializaban, como mercados, carritos ambulantes y tardes de verano bajo el sol tropical.

Heladería Apporé. Foto: Instagram/apporehelados

¿Qué hace tan especiales a estos gustos?

El bati bati es uno de los más clásicos: un helado con un perfil que recuerda a uva, a la crema y a caramelos frutales.

El kolita tiene el sabor de la tradicional bebida gaseosa venezolana Rekolita: un guiño dulce y burbujeante al refresco de la infancia.

También hay helados inspirados en frutas tropicales como guayaba, tamarindo y guanábana, que son sabores poco habituales en la oferta heladera clásica argentina.

Heladería Apporé. Foto: Instagram/apporehelados

Sin embargo, la experiencia no se limita a los sabores exóticos. En Apporé también hay gustos clásicos porteños como el sambayón, el dulce de leche o la chocotorta, adaptándose a la tradición local.

La idea de sus fundadores es clara: no se trata solo de traer un pedazo de Venezuela a otra tierra, sino de encontrar un punto de encuentro entre dos culturas culinarias. Y así, sabores genuinos y clásicos argentinos comparten la carta y la conversación.

Heladería Apporé. Foto: Instagram/apporehelados

Las sucursales de Apporé

Esta heladería no se quedó en un solo punto y expandió sus raíces a distintas zonas de Buenos Aires:

Av. Beiró 3425

Paraguay 2805

Av. Los Incas 4599

Nicolás Videla 158, Quilmes

Av. San Martín 1974, Caseros

Av. Rivadavia 5584

Nogoya 2865

Más que un simple lugar para comprar helado, Apporé es un puente de sabores entre dos mundos a través de cucharadas que mezclan nostalgia, innovación y sabor.