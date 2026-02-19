Un rincón de Venezuela en Villa Devoto: la heladería que te transporta a Caracas con sus sabores tradicionales
Esta heladería nació con el objetivo de traer sus raíces venezolanas al país y transportar los recuerdos de la infancia de quienes se fueron de su país. Dónde quedan las sucursales.
La migración venezolana en Argentina no solo trajo costumbres y gastronomía típica —como las arepas que ya se convirtieron en un clásico—, sino que también instaló una forma distinta de conocer el postre helado. En ese cruce de culturas nació Apporé, un proyecto que tiene el objetivo de transportar los recuerdos de la infancia de quienes se fueron de sus raíces, mientras que a la vez invita a los porteños a probar sensaciones nuevas.
La propuesta de esta heladería es sencilla: recrear lo más fielmente los sabores que muchos venezolanos vinculan con su niñez. Sabores como el bati bati, la crema real o el guanábana transportan a los sitios donde los comercializaban, como mercados, carritos ambulantes y tardes de verano bajo el sol tropical.
¿Qué hace tan especiales a estos gustos?
- El bati bati es uno de los más clásicos: un helado con un perfil que recuerda a uva, a la crema y a caramelos frutales.
- El kolita tiene el sabor de la tradicional bebida gaseosa venezolana Rekolita: un guiño dulce y burbujeante al refresco de la infancia.
También hay helados inspirados en frutas tropicales como guayaba, tamarindo y guanábana, que son sabores poco habituales en la oferta heladera clásica argentina.
Sin embargo, la experiencia no se limita a los sabores exóticos. En Apporé también hay gustos clásicos porteños como el sambayón, el dulce de leche o la chocotorta, adaptándose a la tradición local.
La idea de sus fundadores es clara: no se trata solo de traer un pedazo de Venezuela a otra tierra, sino de encontrar un punto de encuentro entre dos culturas culinarias. Y así, sabores genuinos y clásicos argentinos comparten la carta y la conversación.
Las sucursales de Apporé
Esta heladería no se quedó en un solo punto y expandió sus raíces a distintas zonas de Buenos Aires:
- Av. Beiró 3425
- Paraguay 2805
- Av. Los Incas 4599
- Nicolás Videla 158, Quilmes
- Av. San Martín 1974, Caseros
- Av. Rivadavia 5584
- Nogoya 2865
Más que un simple lugar para comprar helado, Apporé es un puente de sabores entre dos mundos a través de cucharadas que mezclan nostalgia, innovación y sabor.