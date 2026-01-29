Descuento en heladerías con Cuenta DNI. Foto: Freepik.

En plena temporada de calor y con el consumo típico del verano en su punto más alto, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, lanzó una promoción que se vuelve clave para quienes buscan darse un gusto sin comprometer el bolsillo.

Durante esta semana, los usuarios pueden acceder a un 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 por semana por marca, en una amplia selección de heladerías, entre ellas, dos de las más populares: Freddo y Lucciano’s.

Descuento en heladerías con Cuenta DNI. Foto: Instagram / banco_provincia.

La iniciativa se enmarca dentro del programa “Marcas destacadas del verano”, una acción pensada para fomentar el consumo en rubros muy demandados durante esta época, como heladerías, cafeterías, confiterías y espacios de entretenimiento familiar.

Descuento en heladerías con Cuenta DNI. Foto: Instagram / banco_provincia.

Las icónicas heladerías que ofrecen descuentos del 25% con Cuenta DNI

Entre los rubros más beneficiados se encuentran las heladerías, protagonistas indiscutidas del verano argentino. Gracias a esta promoción, es posible conseguir helado con descuento del 25% y tope de reintegro de $10.000 por semana por marca en cadenas reconocidas como:

Freddo.

Lucciano’s.

Heladería El Pino.

La Pinocha.

Amalfi.

Local de Lucciano's. Foto: airedesantafe.

Cómo acceder al beneficio

Para obtener el descuento, solo es necesario pagar con Cuenta DNI en los comercios adheridos. El ahorro del 25% se acredita automáticamente, hasta alcanzar el tope semanal de $10.000 por marca, lo que permite repetir consumos a lo largo del mes maximizando el beneficio.

Más descuentos: cafés, confiterías y clásicos del verano

La promoción no se limita solo al helado. También incluye cafeterías y confiterías tradicionales, ideales para desayunos, meriendas o pausas durante la jornada. Entre las marcas adheridas figuran:

Atalaya.

La Fonte de Oro.

Manolo.

SAO Medialunas.

Chichilo.

El Topo.

Centinela.

Las icónicas medialunas del Parador Atalaya. Foto: tienda.atalaya.com.ar

Estas opciones permiten aprovechar el descuento en productos emblemáticos como medialunas, cafés especiales y propuestas dulces que suelen tener alta demanda durante las vacaciones.

Parques y espacios recreativos con ahorro

El listado se completa con espacios recreativos y gastronómicos que combinan ocio y consumo, como:

Parque Mogotes.

Le Park.

Interlagos.

Estos lugares suelen ser elegidos por familias y grupos de amigos durante el verano, y el reintegro semanal representa un incentivo adicional para planificar salidas.