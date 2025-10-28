Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025

Clima diario

Clima en Buenos Aires para la mañana

En la capital Argentina, el día comienza con un clima nuboso y fresco. Durante la mañana, se espera una temperatura mínima de aproximadamente 5.6°C con vientos que alcanzan una velocidad máxima de 10 km/h. La humedad será notable, con un promedio de 55%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y noche, el clima continuará con características similares. Las temperaturas subirán a un máximo de 15.7°C, y el cielo permanecerá parcialmente nublado. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 21 km/h, brindando un respiro fresco al final del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Se sugiere abrigarse adecuadamente por la mañana debido a las bajas temperaturas. No olvidar una chaqueta ligera para la tarde-noche, donde el clima seguirá manteniendo una baja temperatura. Además, considerar el uso de protección solar si la actividad al aire libre es parte de los planes, pues la exposición solar puede variar durante los momentos menos nublados del día.