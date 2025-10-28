Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025

Estado del clima

Pronóstico del tiempo para esta mañana en Catamarca

Esta mañana en Catamarca se prevé un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 6.4°C, alcanzando una humedad relativa de aproximadamente el 65%. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, el clima en Catamarca seguirá siendo mayormente nuboso con una temperatura máxima esperada de 23.7°C. El viento se incrementará a una velocidad de 16 km/h. Humedad relativa se mantendrá y no se esperan lluvias a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 28 de octubre de 2025

El amanecer está programado para las 08:12, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 18:33. Estas condiciones ofrecen un día con muchas horas de luz, ideales para actividades al aire libre.