Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025

Estado del clima
Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de octubre de 2025, 06:01

Pronóstico del tiempo para esta mañana en Catamarca

Esta mañana en Catamarca se prevé un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 6.4°C, alcanzando una humedad relativa de aproximadamente el 65%. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, el clima en Catamarca seguirá siendo mayormente nuboso con una temperatura máxima esperada de 23.7°C. El viento se incrementará a una velocidad de 16 km/h. Humedad relativa se mantendrá y no se esperan lluvias a lo largo del día.

Alertan por una inusual ola de frío en plena primavera: para qué día se esperan 7 grados en Buenos Aires

A qué hora vuelve la lluvia a Buenos Aires: inesperado cambio en el clima

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 28 de octubre de 2025

El amanecer está programado para las 08:12, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 18:33. Estas condiciones ofrecen un día con muchas horas de luz, ideales para actividades al aire libre.