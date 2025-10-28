Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025

Previsión meteorológica

Hoy en Chubut, el clima estará caracterizado por una mañana con nubes dispersas y temperaturas suaves. Los termómetros marcarán una mínima de 7.3°C, haciéndolo ideal para actividades al aire libre. Se espera una humedad promedio del 63.5%, lo que mantendrá el ambiente fresco y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la segunda mitad del día, el cielo continuará parcialmente cubierto, con máximas que alcanzarán los 14.7°C. Los vientos soplarán a una media de 22 km/h proveniente del oeste, lo que podría producir algunas brisas frescas. La posibilidad de precipitaciones es nula, garantizando una tarde y noche despejadas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 28 de octubre de 2025

Para los aficionados a las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 08:49. La puesta del sol ocurrirá a las 17:51, dándole a Chubut un día de casi 9 horas de luz diurna. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de un cielo estrellado durante la noche.