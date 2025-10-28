Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025

Clima diario

Hoy, Ciudad De Buenos Aires amanecerá con un tiempo parcialmente nuboso, ideal para disfrutar del aire fresco. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 8.6°C, lo que indica un inicio de día fresco. Durante la mañana, el clima será agradable, un buen momento para salir a caminar o realizar actividades al aire libre. Para consultar más detalles del clima del día, visita Canal 26 Clima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Avanzando hacia la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 16°C. Se espera que el cielo permanezca parcialmente cubierto, con la posibilidad de intervalos de sol que traerán un poco de calor. A medida que la tarde se convierte en noche, una ligera brisa acompañará la caída del sol, ofreciendo un ambiente fresco a la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 28 de octubre de 2025

El sol saldrá a las 7:57 y se pondrá a las 17:50, asegurando horas completas de luz solar. No te pierdas la oportunidad de observar la luna, que comenzará a asomarse a partir de las 17:04.