Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025

Clima diario
Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de octubre de 2025, 06:00

Hoy, Ciudad De Buenos Aires amanecerá con un tiempo parcialmente nuboso, ideal para disfrutar del aire fresco. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 8.6°C, lo que indica un inicio de día fresco. Durante la mañana, el clima será agradable, un buen momento para salir a caminar o realizar actividades al aire libre. Para consultar más detalles del clima del día, visita Canal 26 Clima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Avanzando hacia la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 16°C. Se espera que el cielo permanezca parcialmente cubierto, con la posibilidad de intervalos de sol que traerán un poco de calor. A medida que la tarde se convierte en noche, una ligera brisa acompañará la caída del sol, ofreciendo un ambiente fresco a la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 28 de octubre de 2025

El sol saldrá a las 7:57 y se pondrá a las 17:50, asegurando horas completas de luz solar. No te pierdas la oportunidad de observar la luna, que comenzará a asomarse a partir de las 17:04.